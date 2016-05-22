بروتوكول تعاون بين محافظة كفر الشيخ ومؤسسة القادة لتدريب الشباب على المحليات

عقدت محافظة كفر الشيخ ومؤسسة القادة بروتوكول تعاون، مساء أمس السبت، لتأهيل الشباب للمشاركة فى انتخابات المحليات مجاناً، بحضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد الشريف مدير مؤسسة القادة، والدكتورة مايسة عشماوى رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة.

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل على تأهيل الشباب للمحليات فى إطار الوفاء بوعود الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تأهيل الشباب فى كافة المجالات، ومنها العمل الخدمى والسياسى، بعقد دورات مجانية، بحضور نخبة من المحاضرين فى كافة المجالات.

وأضاف الدكتور أحمد الشريف مدير مؤسسة القادة للشباب، "انطلاقاً من الشعور الوطنى لدى مؤسسة القادة، وحرصاً على مصلحة الوطن ستعقد مؤسسة القادة بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ ندوات لتنفيذ برنامج يهدف إلى نشر الوعى لدى الناخبين وتأهيل المرشحين من كافة أبناء الشعب المصرى والتيارات والائتلافات والاتحادات الشبابية والأحزاب السياسية و كافة القوى السياسية على اختلاف انتمائاتهم السياسية و الحزبية بكافة محافظات الجمهورية دون تمييز للمحليات".

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وأكد مدير مؤسسة القادة، أن البرنامج يهدف إلى نشر الوعى لدى الناخبيين، وتأهيل المرشحيين ورفع كفاءة العاملين بالجهاز التنفيذى بالمحافظات على أسس علمية وعملية من خلال برنامج متكامل نظرى وعملى بكافة المحافظات، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الجماعى لدى كافة القوى السياسية والحزبية والشباب، لتأهيل أكثر من 55000 مواطن مصرى لخوض الانتخابات من مختلف الأعمار والفئات بكافة المحافظات.

وقالت الدكتورة مايسة عشماوى رئيس مجلس إدارة مؤسسة القادة سيتم عقد دورات تدريبة نظرية وتطبيقات عملية بكافة المحافظات، بالإضافة إلى عقد ندوات عامة ومؤتمرات بهذا الخصوص، وتعقد الدورات على التوازى فى محافظات الجمهورية معتمدة على محاضرين ومدربين أكفاء لهم خبرة فى مجال المحليات ومشهود لهم بالوطنية والانتماء إلى الوطن بالتنسيق من الجهات المتعاونة مع المؤسسة والتى تم توقيع بروتوكولات معها لاستغلال القاعات الخاصة بها مجاناً.

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وأضافت مايسة عشماوى، أن محاور العمل فى البرنامج يتم تقسيمها حسب كل دورة وكل مجموعة متدربة، منها محور الاتجاهات الحديثة فى الإدارة ( إدارة المجالس التنفيذية)، ومحور المهارات اللازمة للقيادة المحلية ( مهارة ادارة الوقت – الاتصال الفعال – ادارة الازمات – تشكيل و ادارة فريق العمل – التفاوض الفعال – الحلول الابتكارية فى حل المشكلات – صناعة و اتخاذ القرار )، ومحور المحليات فى الدستور المصرى واختصاصات عضو المجلس المحلى وعلاقته بالمجالس التنفيذية، ومحور إعداد الحملات الانتخابية، ومحور خاص بالأمن القومى وعلاقته بالمحليات ( تأثير القرارت على الأمن القومى إيجاباً أو سلباً )، ومحور دبلوماسية الإعلام، ومحور النظام المالى الحكومى، ومحور قانونى ( قانون الإدارة المحلية القديم ومشروع القانون الجديد والمقارنة بينهم )، محور مفهوم الدولة و أركانها، ومحور المشاركة السياسية وأشكالها، ومحمور ورش عمل ( تقديم مقترحات و توصيات من المشاركين ور فعها بشكل توصية إلى الجهات المعنية) وتنفيذ برنامج محاكاة للمجالس الشعبية المحلية .

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وتابعت "نهدف إلى تعزيز الانتماء والمواطنة لدى أبناء الشعب المصرى، والحصول على مخزون من الكوادر الوطنية التى تساهم فى نشر الاستقرار فى المجتمع السياسى، والوفاء بوعود الرئيس نحو تأهيل الشباب فى كافة المجالات ومنها العمل الخدمى و السياسى، وترسيخ دور الدولة المصرية فى التنمية الفكرية والسياسية عند الشباب وكافة القوى السياسية، وإعداد كوادر مدربة ومؤهلة لخوض غمار منافسات الانتخابات المحلية القادمة، ونشر الوعى لدى الناخبين من أبناء الشعب المصرى فى حسن اختيار المرشحين للمحليات".

بالصور.. ختام البرنامج القومى للتأهيل للمحليات بمركز النيل فى الإسماعيلية

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