السيطرة على حريق براميل المازوت بدمنهور فى البحيرة

تمكنت منذ قليل قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على الحريق الهائل الذى نشب بعدد من براميل المازوت الخاصة بأحد تجار الوقود بدمنهور.

وكانت منطقة مساكن شركة المياة بدمنهور بالبحيرة شهدت منذ قليل حالة من الفزع بين الأهالى بسبب اندلاع حريق هائل بعدة براميل للمازوت، خاصة بأحد تجار الوقود، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان إلى مسافات كبيرة.

وأسفر الحريق عن إصابة عدد من الأهالى بالاختناق وتم نقلهم إلى المستشفيات كما أدى الحريق إلى اشتعال النيران بواجهات بعض المنازل.

وعلى الفور انتقلت القيادات الامنية وقوات الحماية المدنية بقيادة العقيد جمال ياسين إلى مكان الأحداث فى محاولة لإطفاء الحريق ومنع امتداده إلى أماكن أخرى. وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

- إصابة عدد من أهالى دمنهور بالاختناق إثر اندلاع حريق هائل فى براميل للمازوت

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