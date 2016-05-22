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اليوم .. نظر استئناف "دومة وماهر ومحمد عادل" على حكم حبسهم 6 أشهر

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اليوم .. نظر استئناف "دومة وماهر ومحمد عادل" على حكم حبسهم 6 أشهر اليوم .. نظر استئناف "دومة وماهر ومحمد عادل" على حكم حبسهم 6 أشهر
تنظر محكمة جنح مستأنف المعادى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، جلسة استئناف، النشطاء السياسيين "أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل" على حكم حبسهم 6 أشهر، فى واقعة اتهامهم بالتعدى على ضباط شرطة داخل حجز معهد الأمناء، أثناء محاكمتهم على ذمة إحدى قضايا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد صلاح، وعضوية المستشارين محمد الضبع وحاتم الخطيب، وبحضور محمود على ممثل النيابة وسكرتارية محمد السعدنى.

كانت محكمة جنح المعادى، قد قضت فى وقت سابق بحبس النشطاء "أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل"، 6 أشهر لكل منهم، فى اتهامهم بالتعدى على ضباط الشرطة أثناء ترحيلهم بمنطقة المعادى.


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