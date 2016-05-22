"الصرف الصحى": طفح المياه أسفل كوبرى المندرة نتيجة الهبوط الأرضى بالإسكندرية

أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه جار حل مشكلة طفح مياه الصرف الصحى الذى ظهر مؤخراً أسفل كوبرى المندرة، موضحاً أن الطفح حدث نتيجة الهبوط الأرضى الذى شهدته الإسكندرية بمنطقة شارع 30، ومازال العمل مستمر فيه لإصلاحه.

وقال "نافع" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة دفعت بـ4 بدلات لرفع مياه الصرف، كما دفعت بغطاسين لربط الشبكة الحالية التى تقع على عمق 6 متر بخط مؤقت لحين الانتهاء من مشروع الصرف الصحى الذى يتم تنفيذه بالمنطقة بمعرفة شركة المقاولين العرب والذى سوف يتم الانتهاء منه فى سبتمر القادم.

وأوضح " نافع " أن الخطة العاجلة التى قامت بها الشركة عقب واقعة غرق الإسكندرية بمياه الأمطار أسفل كوبرى المندرة قد شملت حلول عاجلة لصرف مياه الأمطار فقط، ومازال خطة رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى يتم تنفيذها حالياً، موضحاً أن الإسكندرية بها 4200 كيلو متر شبكات و200 ألف مطبق جميعها تحتاج إلى عمليات إحلال وتجديد لرفع كفاءتها.

ويذكر أن منطقة شرق الإسكندرية قد شهدت انقطاعا لمياه الشرب، كما شهدت مناطق المعمورة وأبو قير ضعفا فى المياه، منذ يومين بسبب حدوث طفح صرف صحى أسفل كوبرى المندرة.

انقطاع المياه عن شرق الإسكندرية بسبب طفح فى الصرف الصحى أسفل كوبرى المندرة

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