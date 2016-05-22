أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الصرف الصحى": طفح المياه أسفل كوبرى المندرة نتيجة الهبوط الأرضى بالإسكندرية

Google+ Print
"الصرف الصحى": طفح المياه أسفل كوبرى المندرة نتيجة الهبوط الأرضى بالإسكندرية "الصرف الصحى": طفح المياه أسفل كوبرى المندرة نتيجة الهبوط الأرضى بالإسكندرية
أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أنه جار حل مشكلة طفح مياه الصرف الصحى الذى ظهر مؤخراً أسفل كوبرى المندرة، موضحاً أن الطفح حدث نتيجة الهبوط الأرضى الذى شهدته الإسكندرية بمنطقة شارع 30، ومازال العمل مستمر فيه لإصلاحه.

وقال "نافع" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة دفعت بـ4 بدلات لرفع مياه الصرف، كما دفعت بغطاسين لربط الشبكة الحالية التى تقع على عمق 6 متر بخط مؤقت لحين الانتهاء من مشروع الصرف الصحى الذى يتم تنفيذه بالمنطقة بمعرفة شركة المقاولين العرب والذى سوف يتم الانتهاء منه فى سبتمر القادم.

وأوضح " نافع " أن الخطة العاجلة التى قامت بها الشركة عقب واقعة غرق الإسكندرية بمياه الأمطار أسفل كوبرى المندرة قد شملت حلول عاجلة لصرف مياه الأمطار فقط، ومازال خطة رفع كفاءة الصرف الصحى يتم تنفيذها حالياً، موضحاً أن الإسكندرية بها 4200 كيلو متر شبكات و200 ألف مطبق جميعها تحتاج إلى عمليات إحلال وتجديد لرفع كفاءتها.

ويذكر أن منطقة شرق الإسكندرية قد شهدت انقطاعا لمياه الشرب، كما شهدت مناطق المعمورة وأبو قير ضعفا فى المياه، منذ يومين بسبب حدوث طفح صرف صحى أسفل كوبرى المندرة.

انقطاع المياه عن شرق الإسكندرية بسبب طفح فى الصرف الصحى أسفل كوبرى المندرة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل