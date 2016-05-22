المحكمة الإدارية العليا تفصل اليوم فى الاستشكال على حكم حل اتحاد كرة القدم

تفصل الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، فى الاستشكال المقدم من اتحاد الكرة على حكم حل مجلس الجبلاية.

وكان اتحاد الكرة قدم استشكالين، الأول أمام القضاء الإدارى، والثانى أمام المحكمة الإدارية العليا، علاوة على تقديم الجبلاية دعوى بطلان ضد حكم الحل.

وتولى الدكتور إبراهيم إلياس المستشار القانونى لاتحاد الكرة، مهمة تقديم هذا الاستشكال، بينما قدم محمد الماشطة المستشار القانونى للجبلاية أيضًا، الاستشكال الخاص بمحكمة القضاء الإدارى ودعوى البطلان.

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى "استشكال" حل الجبلاية