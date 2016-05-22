النائب فايز حسن: "الناس ليها حق تزعل من النواب لأننا مش بنحل مشاكلهم"

انتقد النائب فايز حسن عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، رد المسئولين فى الأجهزة التنفيذية على مطالب النواب، مضيفاً:" الناس لها حق تزعل من أعضاء مجلس النواب فى الدوائر لأننا مش قادرين على حل مشكلاتهم وتنفيذ مطالبهم المشروعة".

وأضاف "فايز" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "المسئولين سواء وزراء أو محافظين لا يردون على مطالبنا رد شافى، وقد تحدثنا فى هذا الأمر مع رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، ووعدنا بأنه سيطالب رئيس الوزراء أن يستجيب المسئولين سواء فى الوزارات أو المحافظات لمطالب النواب ويردوا على مطالبهم بردود منطقية".

وأشار "فايز" إلى أن أهم مشكلات تواجه عضو مجلس النواب هى عدم استطاعته على حل مشكلات أهالى دائرته".

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