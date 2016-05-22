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بالصور.. "تحطيم الجماجم" أحدث طرق "داعش" لتنفيذ الإعدام باليمن

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بالصور.. "تحطيم الجماجم" أحدث طرق "داعش" لتنفيذ الإعدام باليمن بالصور.. "تحطيم الجماجم" أحدث طرق "داعش" لتنفيذ الإعدام باليمن
أعدم تنظيم داعش الإرهابى، 3 أشخاص من جماعة الحوثيين فى اليمن، بتهمة التجسس ضد التنظيم، واستهداف عناصره والتبليغ عن أماكن تواجدهم.

واستخدم التنظيم الإرهابى أساليب وحشية فى تنفيذ الإعدام، قام رجل ضخم البنية بذبح أحد المحكوم عليهم، وقتل الثانى رميًا بالرصاص، أما الثالث فأسقط عناصر التنظيم على رأسه صخرة كبيرة مما أدت إلى تحطم جمجمته.

ونشر التنظيم فيديوهات للعمليات الإرهابية التى استهدف من خلالها قيادات بالحكومة اليمنية، على رأسهم محافظ مدينة عدن الذى اغتاله التنظيم فى انفجار استهدف موكبه فى منطقة التواهى بجنوب اليمن.

تنظيم داعش الإرهابى (1)

تنظيم داعش الإرهابى (2)

تنظيم داعش الإرهابى (3)

تنظيم داعش الإرهابى (4)

تنظيم داعش الإرهابى (5)

تنظيم داعش الإرهابى (6)

تنظيم داعش الإرهابى (7)

تنظيم داعش الإرهابى (8)

تنظيم داعش الإرهابى (9)

تنظيم داعش الإرهابى (10)


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