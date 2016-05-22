الرئيس السيسى يزور دمياط اليوم لافتتاح عدد من المشروعات

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد محافظة دمياط لافتتاح عدد من المشروعات، منها مشروع توسعات مصنع موبكو بمجمع البتروكيماويات.

كما يفتتح الرئيس السيسى، المستشفى العسكرى بمدينة دمياط الجديدة، ومتابعة أرض مشروع مدينة دمياط للأثاث.

ويرافق الرئيس خلال الزيارة، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، إضافة إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين الشباب، ومجموعة من الطلاب الدارسين بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.

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