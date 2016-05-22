مقتل شابين عراقيين بنيران مسلحين شمالى العاصمة بغداد

هاجم مسلحون مجهولون منطقة الراشدية شمالى العاصمة العراقية (بغداد)، مما أسفر عن مقتل عراقيين اثنين، ووصلت إلى المنطقة على الأثر قوة من الفرقة (11) بالجيش العراقى لملاحقة المسلحين.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، مساء أمس السبت، أن مسلحين مجهولين اقتحموا قرية السواجر فى منطقة الراشدية وأطلقوا النار على شابين من عوائل القرية ليتسببا بمقتلهما على الفور، وتمكن المسلحون من الفرار.

وأشارت إلى أن اشتباكا مسلحا وقع بين إرهابيين وقوات الجيش التى عززت من تواجدها فى منطقة الراشدية، وأن الإرهابيين يتبعون ما يسمى بـ"المجلس العسكري" الحليف لتنظيم (داعش) الإرهابي.

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