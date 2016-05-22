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المرور يضبط 445 مخالفة بمطالع و منازل القاهرة الكبرى

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المرور يضبط 445 مخالفة بمطالع و منازل القاهرة الكبرى المرور يضبط 445 مخالفة بمطالع و منازل القاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى أمس الخميس

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 445 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 102 مخالفات مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 90 مخالفة مرورية بالقاهرة، و 140 مخالفة مرورية بالجيزة، و 139 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

المرور: 3079 مخالفة تجاوز سرعات على الطرق السريعة

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