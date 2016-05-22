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إصابة عدد من أهالى دمنهور بالاختناق إثر اندلاع حريق هائل فى براميل للمازوت

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إصابة عدد من أهالى دمنهور بالاختناق إثر اندلاع حريق هائل فى براميل للمازوت إصابة عدد من أهالى دمنهور بالاختناق إثر اندلاع حريق هائل فى براميل للمازوت
شهدت منذ قليل منطقة مساكن شركة المياه بدمنهور بالبحيرة حالة من الفزع بين الأهالى بسبب اندلاع حريق هائل بعدة براميل للمازوت، خاصة بأحد تجار الوقود، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان إلى مسافات كبيرة.

وأسفر الحريق عن إصابة عدد من الأهالى بالاختناق وتم نقلهم إلى المستشفيات كما أدى الحريق إلى اشتعال النيران بواجهات بعض المنازل.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية بقيادة العقيد جمال ياسين إلى مكان الأحداث فى محاولة لإطفاء الحريق ومنع امتداده إلى أماكن أخرى.

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