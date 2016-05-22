13 ماسك طبيعي للبشرة بزيت الزيتون

يمتاز زيت الزيتون بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية ايضا في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم فوائد وماسكات طبيعية باستخدام زيت الزيتون

زيت الزيتون

زيت الزيتون زيتٌ يُستخرج من الشجرة المبارّكة الّتي أقسم الله تعالى بها في قوله: “والتين والزيتون”، وقد ورد ذِكر زيت الزيتون في القرآن الكريم مرّةً واحدةً قال تعالى:”… يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ…”[ سورة النور: 35]. شجرة الزيتون من الأشجار التي تنتمي إلى الفصيلة الزيتونية وهي شجرةٌ معمرةٌ تعيش لآلاف السنين دائمة الخضرة لا تتساقط أوراقها في فصل الخريف، موطنها الأصلي فلسطين وبلاد الشام وعُموم منطقة حوض البحر المتوسط، وأغصانها رمز السلامِ والمحبة.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

يمتاز زيت الزيتون عن مرطبات البشرة بأنه يصل إلى أعماق الجلد، وهذا يُشكّل درعاً دائماً للحفاظ على رطوبة البشرة، ويجعلها ناعمة ونضرة

زيت الزيتون النقي يحتوي على جميع العناصر التي تفيد البشرة.

إنّ البشرة قد لا تمتص زيت الزيتون بسرعة، لكن فائدته تدوم لوقت أطول.

يُستخدم زيت الزيتون للوجه كما يُستخدم لباقي أجزاء الجسم فهو يمد الوجه بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تُحارب مظاهرَ الشيخوخة وتقدم العمر وظهور التجاعيد.

زيت الزيتون مع الملح الخشن أو السكر الخشن لعمل تقشير للوجه بفركه بهذا المزيج ثم غسله بالماء الفاتر فالبارد.

استخدام زيت الزيتون كمزيل طبيعي للماكياج. استخدام خليطٍ من زيت الزيتون وبياض البيض وقليلٌ من الليمون ويوضع على الوجه إلى أن يجف لإعطاء النضارة والحيوية للوجه.

استعمال زيت الزيتون لعمل تدليك يومي للوجه لمدة خمس دقائق حيث يكتسب الوجه العناصر المغذية من الزيت بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية ممّا يقلل من ظهور التجاعيد.

دهن منطقة حول العينين بزيت الزيتون يومياً قبل النوم للقضاء على الهالات السوداء وإنعاش الجلد الرقيق المحيط بالعين.

مكونات زيت الزيتون :

– زيت 15-20 % .

> – مواد كربوهدراتية 19% .

> – بروتين 1.6 % .

> – املاح معدنية 1.5% .

> – السليولوز 5.8%.

> – فيتامينات متنوعة .

فوائد زيت الزيتون :

– ملطف وملين و مدر للصفراء ومفتت لحصوة المرارة.

> – يخفض نسبة السكر في الدم بنسبة 10%؛ لأنه يحتوي على كميات من الكبريت.

> – يعتبر أفضل علاج للروماتيزم، والتهاب المفاصل، والالتواءات والتورمات والتجمعات الجلدية عن طريق دهنها بمرهم مكون من رأس ثوم مغري ناعم مخلوطة مع 200 جرام زيت زيتون.

> – يعتبر عنصر أساسي خلال فترة الحمل؛ لأنه يقوي عظام الحامل، ويساعد في تكوين عظام الجنين، وينشط نمو مخ الجنين والأطفال بعد الولادة ، لذلك ينصح بتناوله بكثرة في فترة الحمل والرضاعة.

> – يساعد على نمو الأطفال الرضع، ويساعد على تشكيل الخلية الدماغية لدى الأطفال.

> – عنصر أساسي خلال فترة البلوغ وبعدها في تجنب نقص الكالسيوم الذي يمكن أن يؤدي إلى تخلخل العظام في سن الشيخوخة.

> – يخفض ضغط الدم بصورة واضحة عند تناول 40 جرام منه يوميًّا.

> – يحافظ على بياض الأسنان، ويساعد على الشفاء من أمراض اللثة.

> – يستخدم للرياضيين لتليين العضلات والمفاصل وللنساء للمحافظة على النعومة الطبيعية، ولون البشرة الوردي ولنمو الشعر بصورة أفضل.

> – علاج مثالي للحروق بعد مزجه بالماء والزيزفون.

> – يقوي المعدة، وهو فاتح للشهية، ومفيد لعلاج حالات تشمع الكبد و الكبد الدهني.

> – بضع قطرات منه تقوي الذاكرة وتقي من فقدانها عند بلوغ الشيخوخة

أقنعة زيت الزيتون

– علاج عيوب البشرة

نصف ملعقة صغيرة زيت زيتون، وربع ملعقة صغيرة عصير ليمون. ادهني الوجه بالخليط، ثمّ اشطفيه بالماء الفاتر بعد 15 دقيقة.

– ماسك لبشرة نضرة

اخفقي صفار بيضة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ضعي المزيج على وجهك، واتركيه مدّة عشرين دقيقة.

– ماسك للبشرة الدهنية

ومعالجة شوائب الجلد امزجي أربع ملاعق كبيرة من مسحوق الطين، وملعقتين كبيرتين من من زيت الزيتون. ضعي طبقةً كثيفة من هذا المزيج على الوجه، واتركيه مدّة عشر دقائق، ثمّ اغسليه بالماء.

– قناع مغذٍّ

اهرسي حبة أفوكادو ناضجة، وأضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وامزجيهم جيّداً. ضعي طبقةً متوسّطة السمك على الوجه والرقبة، واتركيهم عشر دقائق.

– قناع البشرة المختلطة

افرمي مجموعة من أوراق النعناع الطازج. أضيفي إليها صفار بيضة، وملعقة كبيرة من القشطة، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون. امزجي الخليط جيّداً، ثمّ ضعيه على الوجه ربع ساعة.

– قناع مرطّب

ذوّبي ملعقةً كبيرة من العسل في نصف كوب من الحليب الساخن. أضيفي إليه أربع ملاعق كبيرة من الطحين وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. اخلطيهم جيّداً، ثمّ ضعي القناع على الوجه والرّقبة مدة ربع ساعة.

– قناع النعومة

اعصري جزرةً اخلطي مع عصيرها ملعقةً كبيرة من العسل وملعقة أخرى من زيت الزيتون. ضعي الخليط على وجهك، واتركيه لمدّة 20 دقيقة.

– قناع منظّف للبشرة الدهنية

امزجي نصف كوب من زيت الزيتون، وكميّة مساوية من الفازلين. أضيفي له نصف كوب من عصير الخيار، واخلطيه جيّداً ادهنيه على الوجه.

– ماسك زيت الزيتون والخيار

لترطيب جميع أنواع البشرة:

> • ملعقة زيت زيتون

> • ملعقة حليب

> • خيار مطحون

توضع هذه المكونات بعد مزجها جيدًا على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

– ماسك زيت الزيتون والموز

لترطيب البشرة الحساسة:

> • ملعقة زيت زيتون

> • ملعقة عصير خيار

> • ربع موزة

يطحن الموز ثم يوضع زيت الزيتون وعصير الخيار ويفرد الخليط على الوجه.

– ماسك زيت الزيتون وحبوب الشوفان

لترطيب البشرة الدهنية:

> • ملعقة زيت زيتون

> • ملعقة شوفان

> • ملعقة حليب

> • ربع ملعقة ملح

تخلط جميع المكونات معًا، ثم يوضع الخليط على الوجه لمدة

> 15 دقيقة.

– ماسك زيت الزيتون والبيض والشوفان

لتنظيم إفراز الدهون ومنع انسداد مسام البشرة الدهنية:

• ملعقة زيت زيتون

> • بياض بيضة

> • نصف ملعقة من عصير الليمون الطازج

> • ملعقة شوفان

> يخلط بياض البيضة المخفوق مع زيت الزيتون وعصير الليمون والشوفان، ثم يوضع الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة.

– ماسك زيت الزيتون والعسل

لترطيب جميع أنواع البشرة وتنظيم إفراز الدهون ومنع انسداد المسام:

> • ملعقة زيت زيتون

> • بيضة

> • ملعقة عسل

يضاف البيض المخفوق للعسل وزيت الزيتون، ثم يوضع على الوجه لمدة 15 دقيقة.

فوائد صابونه زيت الزيتون للوجه

يعتبر هذا النوع من الصابون الأفضل للبشرة الجافة والحساسة، لغناه بالزيت الذي يرطب البشرة ويغذيها، ويجعلها أكثر نعومة.

تعتبر مفيدة للوجه كونها لا تعمل على سد المسام الموجودة في البشرة.

لها دور كبير في إطالة عمر خلايا البشرة لإحتوائها على مادة السكوالين، التي يتم إفرازها من الجسم بشكل طبيعي، والتي تحمي زيوت البشرة الطبيعية من الأكسدة.

غنية بالمواد المعقمة للجلد، والمطهرة للجروح، وحروق الشمس.

يجعل البشرة نظيفة ونقية وصافية. ينقي البشرة من الشوائب.

يمكن إستخدام برش صابون زيت الزيتون في عمل ماسك للتخلص من شعر الوجه الزائد.

يعمل على إزالة البقع السوداء والندوب من البشرة.

يمنع ظهور التجاعيد.

يُستخدم كمزيل فعّال للماكياج.

يُخلص البشرة من حبّ الشباب والطفح الجلديّ.

مضار الاكثار من زيت الزيتون