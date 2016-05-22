المبعوث الأممى: اﻟﯿﻤﻦ ﯾﺸﮭﺪ دﻋﻤﺎ دوﻟﯿﺎ وعلى الأطﺮاف الاستفادة ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺻﺔ

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، "إن اﻟﯿﻤﻦ ﯾﺸﮭﺪ ﺣﺎﻟﯿﺎ دﻋﻤﺎ دوﻟﯿﺎ ﻟﻢ ﯾﻌﺮﻓﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻧﺄﻣﻞ أن ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ الأطﺮاف ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ".

وأضاف فى بيان له، أنه وصل إلى اﻟﺪوﺣﺔ، ﻣﺴﺎء أمس السبت، ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺬى ﺟﻤﻊ أﻣﯿﻦ ﻋﺎم الأﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎن ﻛﻲ ﻣﻮن، وأمير قطر اﻟﺸﯿﺦ ﺗﻤﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﺔ آل ﺛﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻰ ھﺎﻣﺶ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺪوﺣﺔ ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ.

وأشار إلى أن اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﯿﻤﻨﻲ، ﻋﺒﺪ رﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ھﺎدي، حضر اللقاء وأﻛﺪ ﻋﻮدة اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اليمنى ﻟﻄﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎورات ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ، والذى ﺣثه ﻋﻠﻰ ﺑﺬل أﻗﺼﻰ اﻟﺠﮭﻮد ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ.. فيما أشار البيان، إلى أن المبعوث الأممي، قدم الشكر للرئيس ھﺎدي، ﺗﻌﺎوﻧﮫ ﻣﻊ ﺟﮭﻮد الأﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ودﻋﻤﮫ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﺣﻞ سلمى.

وﻛﺬاﻟﻚ ﺷﻜﺮ المبعوث الأممي، اﻟﺸﯿﺦ ﺗﻤﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻔﺔ آل ﺛﺎﻧﻲ، أﻣﯿﺮ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﮭﻮده اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎر اﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ، مؤكدا أن "اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺘﺤﺪ من ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻮﻗﻒ واﻟﺘﻮﺟﮭﺎت وﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﯿﻤﻨﯿﯿﻦ ﻟﺘﺨﻄﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺎر ﺳﻠﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ، وأن اﻟﯿﻤﻦ ﯾﺸﮭﺪ ﺣﺎﻟﯿﺎ دﻋﻤﺎ دوﻟﯿﺎ ﻟﻢ ﯾﻌﺮﻓﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﻧﺄﻣﻞ أن ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ الأطﺮاف ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ وأن ﯾﻮﺣﺪوا اﻟﺠﮭﻮد ﻟﻀﻤﺎن أﻣﻦ اﻟﻮطﻦ واﻟﻤﻮاطﻦ".

ولفت البيان، إلى أن اﻟﻤﺒﻌﻮث الأممي، ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءا ﺛﻨﺎﺋﯿﺎ ﺻﺒﺎح أمس، ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ وﻓﺪ أﻧﺼﺎر ﷲ، واﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻌﺎم، ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎورات اﻟﺴﻼم اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ، منذ 21 أبريل الماضي، ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ اليوم الأحد، ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ جلسات مشاورات السلام مع الأطراف اليمنية.

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