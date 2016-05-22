البرلمان الليبى: طبرق هى المكان الطبيعى للقاء رئيس المجلس الرئاسى

>قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن مدينة طبرق هى المكان الطبيعى للقاء رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، معتبرا عقد اللقاء فى أى مكان آخر انحراف عن المسار الطبيعي، وهو نيل الثقة و إقرار حكومته من تحت قبة مجلس النواب فقط.

وعقب رئيس المجلس، فى تصريح صحفى مساء أمس السبت، بأن المجلس الرئاسي، لم يكن منتخبًا من مجلس النواب، وأن اختياره جاء من خارج المجلس، لافتا إلى أن الشعب الليبى لنيقبل أن يمنح الثقة للحكومة إلا من خلال تضمين الإعلان الدستوري، ثم التصويت على الحقائب الوزارية بعد عرض سيرهم الذاتية داخل المجلس، كل وزير على حدة.

وأوضح صالح إن هذا الإجراء هو المخرج الوحيد لنيل حكومة الوفاق الثقة، قائلا "إن ما يقوم به المجلس الرئاسى هو تحدٍّ لإرادة الشعب الليبى والالتفاف على شرعية مجلس النواب".

كان عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية، دعا فى وقت سابق من اليوم، إلى عقد لقاء يجمع بين رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح داخل ليبيا من أجل مناقشة القضايا الراهنة.

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