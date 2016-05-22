محافظ حوطة بني تميم رعى حفل ختام الأنشطة الطلابية لمدارس المحافظة

رعى محافظ حوطة بني تميم محمد بن عامر الخرصان بمقر المركز الكشفي بالمحافظة بحضور مدير إدارة التعليم في محافظتي حوطة بني تميم والحريق سعود بن ناصر العثمان وعدد من المسؤولين من داخل المحافظة وخارجها الحفل الختامي للأنشطة الطلابية للعام الدراسي الحالي. وقد أقيم بهذه المناسبة حفل خطابي بدىء بآيات بينات من كتاب الله الكريم بعدها شاهد الحضور عرضاً لبعض مشاركات الطلاب الثقافية فعرض لإنجازات قسم النشاط الطلابي للعام الدراسي الحالي بعد ذلك توالت فقرات الحفل الأخرى وفي نهاية الحفل قام المحافظ ومدير التعليم بتكريم الطلاب ورواد النشاط واللجان المشاركة مع قسم النشاط الطلابي ثم قاما بتسليم مديري المدارس جوائز مدارسهم الحاصلة على المراكز المتقدمة في الأنشطة.

جانب من التكريم