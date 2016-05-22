لكل من يعاني من التعب بعد الاستيقاظ من النوم في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم اسباب الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم

5 اسباب للشعور بالتعب بعد الاستيقاظ

الشخير

نتيجة عدم القدرة على التنفس بشكل صحي وسليم يعاني الكثير من الناس من مشكلة عدم القدرة على النوم بشكل متواصل، ويمكن علاج تلك المشكلة عن طريق التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم فقد تكون سببًا في عدم القدرة على التنفس الجيد أثناء النوم، ويمكن استشارة طبيب مختص لتحديد سبب الشخير أثناء النوم، أو النوم على وضعية مريحة تمكن من الحصول على قسط كافي من النوم.

الحموضة

أثبتت الدراسات العلمية أن 25 % من الناس لا يمكنهم النوم بشكل صحي وسليم لإصابتهم بالحموضة المعوية، ويمكن علاج هذه المشكلة عن طريق اتباع أساليب غذائية صحية كتجنب تناول الطعام قبل الذهاب إلى النوم بساعتين وعدم تناول الأغذية التي تؤدي إلى الإصابة بالحموضة كالمقليات واللحوم والتوابل والحمضيات والطماطم، كما ينصح بالنوم على أحد جانبي الجسم وعدم النوم على الظهر وذلك لأن تلك الوضعية تزيد من الشعور بالحموضة.

الأسنان

تعاني 5 % من الناس من بعض المشكلات التي تتعلق بالأسنان مما يتسبب في عدم الحصول على قسط كافي من النوم ليلًا، وينصح في هذه الحالة استشارة طبيب لعلاج تلك المشكلة والحصول على نوم هادئ.

الحمام

أثبتت الدراسات العلمية أن 65 % من الناس يستيقظون ليلًا بشكل متكرر للذهاب إلى الحمام مما يحرم من الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، ولهذا ينصح بعدم تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين قبل النوم فهي تعمل على إدرار البول، كما ينصح بأخذ حمام دافئ قبل الذهاب إلى النوم لمساعدة ذلك في التخلص من الماء المخزن بالجسم.

الحركة الدائمة

قد لا يحصل الكثير من الناس على نوم هادئ نتيجة كثرة الحركة أثناء النوم مما يتسبب في الاستيقاظ قلقًا بين حين وآخر، وينصح لعلاج هذه المشكلة استشارة طبيب لتحديد سبب هذه الاضطرابات الحركية وعلاجها للحصول على نوم مريح.

وايضا من اسباب الشعور في التعب بعد الاستيقاظ

– الحموضة المعوية : وتظهر أعراض الحموضة في رائحة الفم الكريهة في الصباح الباكر ، والتي تنطوي على الإصابة بمرض الجزر المعدي جيرد ، والتي تسبب الأرق والنوم الغير مريح لنسبة 20% من المرضى ، مما يسبب ا لشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ .

العلاج :

– ينصح بالتوقف عن الأكل قبل النوم بساعتين .

> – تجنب تناول المأكولات التي تسبب الحموضة في الوجبات المسائية ، مثل الصلصات ، الشيكولاته ، اللحوم ، المأكولات الغنية بالتوابل ، الحمضيات ، الطماطم .

> – ينصح بمضغ العلكة قبل النوم ، حيث أنها تزيد من افراز اللعاب مما يعادل حموضة المعدة .

> – الامتناع عن الأدوية ، وبشكل محدد الأسبرين والمسكنات قبل النوم .

> – أثبتت الأبحاث فائدة النوم على الجانب الأيسر لتقليل أعراض الحموضة ، حيث أن الحمض المعدي يستغرق وقت أطول للخروج من المرئ .

> – يجب تجنب النوم على الظهر حيث أنها تزيد من الجزر المعدي ، ولكن يمكن للمريض النوم على الظهر مع رفع الجزء العلوي من الجسم لخفض افراز الحمض في المرئ .

– التبول عدة مرات أثناء النوم : وهي حالة تشكل نسبة كبيرة تصل 65% في البالغين ، وتعرف باسم Nocturia ، والتي تزيد من عدد مرات الاستيقاظ للتبول عدة مرات خلال الليل ، وتزيد هذه الحالة في كبار السن حيث تتناقص النسبة الهرمونات المضادة لإدرار البول .

العلاج :

– الامتناع عن شرب أي سوائل قبل الخلود للنوم بثلاث ساعات ، بالإضافة للمأكولات الغنية بالماء مثل الفاكهة .

> – تقليل استهلاك القهوة والشاي ، والتي تعمل على اثارة المثانة .

> – دخول الحمام قبل النوم لتفريغ المثانة تماما من البول .

> – مراجعة الطبيب عند الإحساس بانتفاخ وألم في المثانة ، أو العجز عن تفريغ المثانة بشكل جيد .

> – العمل على ضبط مستوى السكر في الدم ، حيث أن مرض السكري يزيد من زيادة عدد مرات التبول .

> – تناول بعض الأدوية مثل أدوية القلب ، ومدرات البول والتي يمكن أن تزيد من عدد مرات التبول في الليل .

– طحن الأسنان اللارادي : ويرجع لنشاط عصبي لاشعوري يحدث غالبا في وعي ، بالإضافة لتوتر كامل بالفك ، مما يعطل الاسترخاء اللازم للنوم العميق .

العلاج :

– استشارة طبيب أسنان .

> – يمكن استخدام أداة واقية لحماية الفك والأسنان خلال النوم .

> – ينصح باتوقف عن مضغ العلكة خلال اليوم ، حيث أن هذه حركة الفك يمكن أن تستمر طوال الليل بلا وعي .

> – يلجأ بعض المرضى للخضوع لعلاجات خاصة للعمل على ارتخاء عضلت الفك مثل حقن البوتوكس .

– الحركة المستمرة خلال النوم : تعرف بمتلازمة القلق أو اضطراب حركة الأطراف الدورية ، وهي غير معروفة الأسباب لكنها ترتبط بشكل مباشر بعدم الشعور بالراحة العميقة والنوم المتقطع ، مما يعمل على شد العضلات والاستيقاظ من النوم العميق .

العلاج :

– استشارة الطبيب إذ قد ترتبط هذه الأعراض بالاضطراب الحركي لمرضى السكري ،التهاب المفاصل ، الاعتلال العصبي الخارجي ، فقر الدم ، اضطراب الغدة الدرقية ، ومشاكل الكلى مما يعمل على الإصابة بمتلازمة الساق القلقة .

> – اخبار الطبيب عند تناول بعض أنواع من الأدوية مثل مضادات الكآبة ومضادات الهستامين ، والليثيوم ، والتي تعد متلازمة الساق القلقة أحد أثارها الجانبية .

– الشخير : والذي يؤدي للتنفس من الفم أثناء النوم مما يعمل على جفاف الفم أو رئاحة الفم الكريهة ، والذي يعمل على تقطع النوم لعدم دخول كمية كافية من الهواء والتي تعمل على الاسترخاء التام ، كما أن الشخير الحاد يكن مصحوبا باللهث مما يشير لمشكلة خطيرة في التنفس .

العلاج :

– التمرين على التنفس من الأنف .

> – استعمال الأشرطة اللاصقة لوقف الشخير ، أو استعمال رذاذ الملح لفتح ممرات الأنف .

> – عدم النوم على الظهر .

> – تجنب تناول المسكنات والحبوب المنومة .

> – انقاص الوزن للتخلص من الشخير في حالات كثيرة .

– توقف التنفس الانسدادي : وينتج عن انقطاع الهواء الداخل للحنجرة ، وهو من الأمراض الشائعة التي تصيب 1-10% من الناس وتزيد هذه النسبة في الرجال عن الإناث ، وتزيد لتصل حتى 30% من مصابي التوتر الشرياني الأساسي أو قصور القلب ، وهذه الحالات تمنع الجسم من الحصول على الأكسجين الكافي في الدماغ مما يسبب تقطع النوم والأرق ، بالإضافة لزيادة الوزن التي تعمل على توقف التنفس الانسدادي .

العلاج :

– يجب زيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة للوقوف على أسباب انقطاع النفس وعلاجه .

> – ينصح الأطباء بالتمرين على نفخ الهواء مباشرة للمجاري التنفسية أو قناع بياب Bipap ، لزيادة كمية الأكسجين العابرة للفم .

> – هناك خيارات علاجية أخرى مثل دفع الفك للأمام لفتح الحنجرة والتي تعرف بتغيير موقع الفم ، أو جراحة ازالة النسيج الفائض من الحنجرة .

– الخلل في دورة النوم واليقظة الطبيعية : وتعرف بالنوم الإيقاعي ، وتعني تغيير نمط الحياة الطبيعي مثل النوم بالنهار والسهر طوال الليل ، أو استخدام الكمبيوتر في السرير قبل النوم ، الإضاءة الزائدة في غرفة النوم مما يؤدي لخلل في دورة النوم واليقظة الطبيعية .

وتفسر هذه الحال بأن هرمون ميلتونين ينبه الدماغ لحلول موعد النوم ، ويتعطل عمل هذا الهرمون تحت تأثير الضوء مما يعمل على الشعور باليقظة .

العلاج :

– الالتزام بمواعيد النوم بانتظام يتماشى مع الدورة البيولوجية الطيعية لليل والنهار .

> – افضل مواعيد النوم الصحية من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا .

> – وأخيرا يعمل المشي في ضوء الشمس من العوامل الفعالة لتنشيط الجسم في الصباح