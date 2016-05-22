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مهرجان الاسماعيلية للإعلام يكرم عدد من الإعلاميين العرب

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مهرجان الاسماعيلية للإعلام يكرم عدد من الإعلاميين العرب مهرجان الاسماعيلية للإعلام يكرم عدد من الإعلاميين العرب
ينظم المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية برئاسة المستشار حمدى نواره، بالإشراك مع مكتبة العامة بالإسماعيلية برئاسة الدكتورة ماجدة عطا مهرجان الاسماعيلية الدولى للإعلام حفلة السنوى يوم الاثنين 30 مايو الحالى، بمكتبة مصر العام بالإسماعيلية بهدف دعم الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة التى تسعى جاهدة لتنمية وتوثيق المشروعات القومية وخدمة الإنسانية والمواطن البسيط وفى إطار دعم السياحة واحتفالات مصر بعيد الإعلاميين الثالث والثلاثون.

وكشف تامر الجندى مدير المهرجان أنة سوف يتم تكريم عدد من الإعلاميين لعام ٢٠١٦ من دول الخليج ومنهم رانا الشافعى وعلى الزهرانى من الإعلام السعودى ومزنه الأطرش من الإعلام السورى وربى عياش من الإعلام الفلسطينى.

وأكد الجندى على أن رؤية المهرجان هذا العام هى الرسالة الإعلامية ودورها فى المرحلة المقبلة للبناء والتنمية، وهو ما يتطلب دعمًا كاملاً من المؤسسات الإعلامية والحكومية والخاصة للنهوض بالوطن،وسيقام ندوة على هامش المهرجان بعنوان "الإعلام بمواجهة الإرهاب" لان التكنولوجيا الإعلامية الحديثة هى السلاح الأول الآن فى العالم ويعتبر أقوى من الحرب والجيوش والأسلحة الحديثة.

وأشار مدير المهرجان إلى أنه جارى إعلان باقى الإعلاميين المصريين والعرب الفائزين بجوائز المهرجان وفحص الأرشيف الخاص بهم وفرز أعمال المرشحين طبقًا للمعايير وأهمها التغطية الإعلامية للمشروعات القومية الكبرى أو القضايا الإنسانية بالوطن العربى والسلام ونبذ الإرهاب الذى يزهق الأرواح وإهدار حق الحياة أولى حقوق الإنسان التى يمنحها الله وأضافت الدكتورة ماجدة عطا المشرف العام على مكتبة مصر العامة أن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان تنطلق يوم الاثنين 30 مايو الجارى على مسرح مكتبة مصر بالإسماعيلية وجارى إخراج فيلم وثائقى لأهم الأعمال الإعلامية التى تم نشرها أو إذاعتها عن حفر قناة السويس وتغطية المشروعات القومية بالمحور.

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مصر 365

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