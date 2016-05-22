"أوقاف الإسكندرية":142 مسجداً للاعتكاف فى شهر رمضان

قال الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المديرية استعدت لشهر رمضان بخطة شاملة منذ شهرين، ووضعت برامج دسمة فى جميع المساجد لمواجهه الأفكار المتطرفة.

وأشار عطيان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى الخطة تشمل تنظيم ملتقيات فكرية طوال شهر رمضان فى أكبر المساجد منها أبو العباس المرسى، سيدى جابر ، سيدى بشر، العتيق ببرج العرب، الخلفاء الراشدين، أبو ناجى بالعجمى، ابيس 7/8، بالإضافة إلى مجالس الفتوى التى تنظمها الأوقاف فى جميع المساجد عقب صلاة العصر للإجابة على تساؤلات المواطنين، كما أن الأوقاف تحرص على إقامة الابتهالات والتلاوات القرآنية للاستمتاع بالأجواء الروحانية وذلك فى 40 مسجداً بالمحافظة، بالإضافة إلى الندوات الدينية التى يحاضر فيها كبار الدعاة والأزهريين.

وأكد عطيان، أن أوقاف الإسكندرية منذ 9 أشهر تعيش حالة من النضوج الدعوى الغير مسبوق بتوجيهات ومتابعه من وزير الأوقاف، لأنها العاصمة الثانية، ولها مكانة خاصة، موضحاً إن الأوقاف أحكمت السيطرة على الفوضى الدعوية التى كانت منتشرة بالإسكندرية الفترة الماضية، فى بعض الأماكن مثل السيوف والفلكى وخورشيد والزوايدة وغرب الإسكندرية، التى كانت تعانى من انتشار الأفكار المتشددة.

وأشار إلى أن أوقاف الإسكندرية استعدت لمساجد الاعتكاف بحصر وتجميع كل المساجد التى تصلح لذلك، وتجهيزها للإقامة وخدمة المصلين أثناء الاعتكاف وتوفير سبل الراحة، تمكنت من رفع عدد المساجد من 40 مسجداً فى العام الماضى ليصل عدد المساجد التى سيعتكف فيها المصليين فى العشر الأواخر من شهر رمضان إلى 142 مسجداً، موضحاً أن المديرية ستلتزم بكافة الشروط التى أعلنتها وزارة الأوقاف قبل ذلك، كما ستنشر أوقاف الإسكندرية لجان تفتيش بجميع المساجد لرصد المخالفين ومعاقبتهم لمخالفة القوانين.

وأضاف "صلاة التراويح ستقام فى جميع المساجد والزوايا بالإسكندرية، ولن نغلق مسجد أو زاوية، ولو حد قال غير ذلك فهو يكذب، لن نغلق بيوت الله أمام المصلين ولكن نضع أعيننا على الجميع، ومن يخالف تعليمات الأوقاف فى شهر رمضان بينى وبينه القانون وفى بعض الأحيان قد يصل الأمر إلى الجنحة المباشرة، لخروجه عن سياق القانون والتحايل عليه".

"أوقاف الإسكندرية" تنتهى من تجهيز 142 مسجداً للاعتكاف فى رمضان

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