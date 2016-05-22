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استعداداً للإجازة الصيفية.. بلدية عفيف تجهز الحدائق للمتنزهين

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استعدت بلدية محافظة عفيف منذ وقت مبكر للإجازة الصيفية بتهيئة المتنزهات والحدائق وتزويدها بكافة متطلبات المتنزهين وللوقوف على هذه الاستعدادات واكتمالها.

وأجرى رئيس بلدية عفيف ليل بن محمد العدوان بجولة على المتنزهات والحدائق، والتي شملت متنزه طريق المطار؛ حيث وجه العدوان بزيادة الجلسات العائلية وملاهي الأطفال وإضافة ملاعب لكرة القدم للشباب بالمتنزهات. ثم تفقد حديقة الملك عبدالعزيز وجاهزيتها، ومن ثم حديقة الملك عبدالله بحي السليمانية، ثم المتنزهات والمسطحات الشبابية بالمدخل الشرقي، ومتنزه ميدان الأمير محمد بن نايف؛ حيث وقف عليها ووجه بتكثيف الجهود بما يضمن توفير كل ما يحتاجه المتنزه ليقضي وقته براحة ورفاهية.

ونوه العدوان بأن البلدية وفرت أفضل المواقع والمتنزهات للشباب ليمارسوا هواياتهم بعيداً عن الحدائق والمتنزهات المخصصة للعائلات، ومنها حديقة الملك عبدالعزيز والملك عبدالله، وطالب بالمحافظة على مقتنيات تلك المتنزهات والحدائق وعدم العبث بها، مؤكداً على ضرورة أن يكون الجميع أكثر وعياً بحقوقه، ومنع هؤلاء العابثين من تخريب الممتلكات العامة أو إزعاج المتنزهين.

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