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«بلدي صامطة» يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها

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تفقد أعضاء المجلس البلدي بمحافظة صامطة بمنطقة جازان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة والقرى التابعة لها، ووقفوا عن كثب على احتياجات تلك المشروعات واحتياجات المواطنين بالمحافظة.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بصامطة عبداللطيف بن عمر مدخلي أن الجولة شملت الاطلاع على مشروع الجسر بمدخل المحافظة والساحة الشعبية ومركز الاحتفالات بالمحافظة، ومشروع مبنى البلدية الجديد، ومشروع تصريف مياه الأمطار والجزء المنجز منه ومشروعات السفلته لبعض الطرق داخل المحافظة وقراها.

وأكد المدخلي أن المجلس سيقف ميدانياً وبشكل دوري على مشروعات البلدية للتأكد من مراحل الإنجاز بالمشروعات البلدية بالمحافظة.

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