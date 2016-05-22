تعليم عسير يصدر دليل خطة أمناء مصادر التعلم

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان مؤخرا، دليل خطة أمناء مصادر التعلم على مستوى مدارس المنطقة.

وأوضح رئيس قسم مصادر التعلم بتعليم المنطقة سعد عسيري، بأن الدافع الحقيقي وراء إعداد هذا الدليل جاء بناء على ما تم رصده من واقع الميدان التربوي من حاجة أمين مصادر التعلم لنماذج عملية يصل من خلالها إلى بناء خطة تساعده في تحقيق أهداف مراكز مصادر التعلم، وتسهم في تطوير الموقف التعليمي، لافتاً إلى أن هذه الخطة مبنية على الأهداف العامة لمراكز مصادر التعلم، تهدف إلى تزويد أمين المركز بمجموعة من البرامج والأنشطة، ونماذج استرشادية وسجلات إدارية، تساعد في إدارة المركز.

وأضاف "تم تقسيم الدليل إلى عدة فصول تشمل مراكز مصادر التعلم، وتم الإعداد لهذا الدليل من خلال عدة مراحل، عقدت خلالها الاجتماعات المتوالية بهدف وضع التصور المناسب للدليل، والمراجعة، وصولا إلى مرحلة الاعتماد في صورته النهائية، ومِن ثم طباعته وتوزيعه على المدارس"، مشيرا إلى أن المرحلة الأخيرة من المشروع ستنطلق بداية العام القادم وهي مرحلة التدريب والتنفيذ، وعقد ورش عمل لجميع أُمناء مصادر التعلم.