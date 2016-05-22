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ننتج 786 مليون جالون في اليوم من المياه النقية من خلال 13 محطة تحلية مختلفة لمياه البحر

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ننتج 786 مليون جالون في اليوم من المياه النقية من خلال 13 محطة تحلية مختلفة لمياه البحر ننتج 786 مليون جالون في اليوم من المياه النقية من خلال 13 محطة تحلية مختلفة لمياه البحر

تمتلك شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات تاريخا طويلا في سوق المملكة العربية والذي تعود أصوله إلى مشروع محطة فراسان لتحلية مياه البحر عام 1978م. وكانت أول انطلاقة للشركة في مجال محطات الطاقة من خلال اتفاقية توريد الغلايات لمحطة الشعيبة الثانية في عام 1993م. في عام 2010م حصلت شركة دوسان على عقد لتنفيذ أكبر محطة طاقة في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال مشروع محطة رابغ الثانية للطاقة والذي تقدر قيمته بمبلغ 3.44 مليارات دولار أميركي، وقد تم إرساء العقد على الشركة نظرا لخبراتها الطويلة في إكمال مشاريع الهندسة والتوريد والإنشاء عالية القيمة. وبوصفنا شركة رائدة في قطاع التحلية، قامت شركة دوسان بإنتاج 786 مليون جالون/يوم من المياه النقية من خلال 13 محطة تحلية مختلفة لمياه البحر، ووفرت المياه الكافية لتلبية الاحتياجات اليومية لعدد يبلغ 8.64 ملايين نسمة. وقد أفاد السيد/ هايونج جون، الرئيس الإقليمي لشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن نجاح هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية أدى الى اكتساب شركة دوسان سمعة فريدة في امتلاك المهارات الفنية الفائقة والريادة في السوق المحلي".

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