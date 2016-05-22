النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لبائعة صينية اغتصبها عامل طرقت باب شقته لبيع ملابس

إستعجلت نيابة حدائق القبة، برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة، تقرير الطب الشرعى لبائعة صينية تعرضت للاغتصاب على يد عامل طرقت باب شقته لبيع ملابس.

وقالت المجنى عليها فى حضور مترجمة، إنها بائعة متجولة تطرق أبواب الشقق فى العقارات لبيع الملابس، وفى يوم الحادث صعدت إلى أحد العقارات بمنطقة حدائق القبة، وطرقت باب إحدى الشقق، وفتح لها المتهم، وأثناء حديثها معه عن شراء ملابس جذبها من يدها بالقوة وأدخلها شقته ثم جردها من ملابسها، واعتدى عليها جنسيا.

وأضافت المجنى عليها، أنها تمكنت من الإفلات منه بعضة فى جسمه، وأصيب بجرح وفرت هاربة، لتأمر النيابة بعرض المتهم والمجنى عليها على الطب الشرعى. كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد ألقت القبض على عامل اغتصب بائعة صينية طرقت باب شقته لعرض ملابس عليه لشرائها، وحرر محضر بالواقعة، وأمر المستشار عبد الرحمن شتلة رئيس نيابة حدائق القبة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. وكشفت تحقيقات حسين عزام وكيل أول نيابة حدائق القبة، أن المجنى عليها بائعة صينية متجولة تطرق أبواب الشقق لعرض ملابس على قاطنيها للبيع.

وفى يوم الحادث توجهت المجنى عليها "لى لى" إلى عقار بمنطقة حدائق القبة، وطرقت باب إحدى الشقق، وخرج عليها المتهم، وعرضت عليه ملابس لشرائها، إلا أن المتهم جذبها داخل شقته بالقوة ثم جردها من ملابسها، واعتدى عليها جنسيا حتى تمكنت المجنى عليها من الهرب، وتوجهت إلى قسم شرطة حدائق القبة، وحررت محضرا بالواقعة، وتم القبض على المتهم.

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