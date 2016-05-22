"طاقة البرلمان" تناقش وزير البترول عن مديونيات الوزارة للشركات الأجنبية

قال حمادة غلاب عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالبحر الأحمر، ووكيل لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، بينهم وزراء البترول والبيئة والزراعة والرى والكهرباء على ملفات الطاقة والبترول والكهرباء المتجددة المتولدة من الطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى ملف البيئة والاهتمام بقياسات الجودة والسلامة والأمن الصناعى، تحقيقًا لشعار "الحفاظ على بيئة نظيفة".

وأضاف عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، لـ"اليوم السابع"، أن أولوياته خلال تلك اللقاءات ستتركز على مناقشة العقبات التى تواجهها شركات البترول فى أعمال الحفر والتنقيب، والتعامل مع مديونيات وزارة البترول للشركات الأجنبية وكيفية جدولتها من قبل الحكومة، مؤكدًا أنه يهتم أيضًا بمناقشة التلوث البيئى البترولى الناتج عن عمليات التنقيب خاصة على شواطئ البحر الأحمر.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة إلى أنه سيناقش وزير البترول أيضًا فى عمليات الحفر والتنقيب لاستكشاف الغاز الطبيعى والتكاليف التى تتحملها الدولة، وموعد الانتهاء من المحطة الجديدة وفرص العمالة المتوافرة لديها.

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عضو لجنة الطاقة: نلتقى 6 وزراء الأسبوع المقبل لبحث خطة عملهم

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