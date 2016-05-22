وزير التعليم يجتمع اليوم برؤساء لجان الثانوية لمناقشة ضبط سير الامتحانات

يبحث الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع رؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، اليوم الأحد، آلية إدارة لجان السير بامتحانات الثانوية العامة ومهام الأعضاء وكيفية ضبط منظومة الامتحانات، والتصدى لمحاولات الغش الإلكترونى.

وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم، لـ"اليوم السابع" إنه سيتم منح تعليمات لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل تتعلق بتفتيش الطلاب أثناء دخولهم لجنة السير باستخدام العصا الإلكترونية، وأيضاً التأكيد على تفتيش لجنة الامتحانات قبل دخول الطلاب تحسباً لكتابة بعض الموضوعات المتعلقة بمادة الامتحان على المقاعد.

وأوضح المصدر أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء اللجان بعدم التهاون مع أى طالب يحاول تعكير صفو الامتحانات أو محاولة الغش، وأيضاً مع أى ملاحظ يقصر فى عمله، إضافة إلى وصول الأسئلة فى موعدها المحدد لها حرصاً على مصلحة الطلاب، مع ضرورة إبلاغ غرفة عمليات الوزارة بأى معوقات قد تحدث فى لجنة سير الامتحان.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحاناتهم 5 يونيو المقبل فى 1574 لجنة وتستمر حتى 28 من نفس الشهر.

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