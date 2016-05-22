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للقيصريات المتكررة.. تعرفى على أخطار التصاق المشيمة بجدار الرحم

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للقيصريات المتكررة.. تعرفى على أخطار التصاق المشيمة بجدار الرحم للقيصريات المتكررة.. تعرفى على أخطار التصاق المشيمة بجدار الرحم
هناك مشكلة مرضية قد تصيب بعضا من الحالات اللاتى تعرضن لأكثر من ولادة قيصرية متتالية، وهى حالة التصاق المشمية بجدار الرحم، ويحدثنا عنها تفصيلا الدكتور أسامة صلاح - استشارى أمراض النساء والتوليد بمستشفى الجلاء التعليميى للولادة - موضحا أن هذه الحالة قد تصيب حالات بعينها وليست كل السيدات اللاتى خضعن للجراحات القيصرية أثناء التوليد.

وتابع استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم أن توالى حمل السيدات، ومن ثم توليدهن بطريقة فتح البطن القيصرى، سواء لأسباب طبية ضرورية أو غير ضرورية، لأكثر من مرة يؤدى بدوره وتكراره إلى الإصابة بالكثير من الأعراض المرضية المحتملة للسيدة، من أهمها حدوث هذا الالتصاق بالجدار الرحمى، وكذلك حدوث نزيف بغزارة وكميات كبيرة مما يعد خطرا على السيدة.

ولفت الدكتور أسامة صلاح أيضا إلى أن هذه الحالة قد يحدث خلالها نوع من الفتق فى جدار البطن، وكذلك فى عضلات البطن، وذلك لأنه خلال التوليد قيصريا يتم فتح هذه العضلات ويفتح الرحم أيضا، مما يجعل الفتق فى الجدار البطنى أمرا محتملا فى بعض الحالات وهى مشكلة تواجه بعض السيدات بالفعل.

وأوضح استشارى أمراض النساء والتوليد خلال حديثه أيضا أن حالة الالتصاق قد يكون لها بعض المضاعفات الخطيرة، والمتقدمة، ولكنها قد تحدث فى بعض الحالات القليلة للغاية، مثل النزيف الغزير الذى يستلزم الخضوع لعملية استئصال للرحم بالكامل، وهو ما يعد اجراء مزعج وغير مستحب بالطبع.

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