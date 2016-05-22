وزارة الدفاع الروسية: 9 خروقات للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى بيانها الصادر عن مركز حميميم لتنسيق المصالحة فى ريف اللاذقية، أمس السبت، أنها سجلت تسعة خروقات لنظام وقف الأعمال القتالية فى سوريا خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر البيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن مسلحى تنظيم "جيش الإسلام"، قصفوا بقذائف الهاون والمدافع مواقع القوات الحكومية فى محافظة دمشق، وأحياء من مدينة حلب، موضحا أن عدد البلدات التى انضمت إلى نظام الهدنة ارتفع، ليصل إلى 113 بلدة فى حين لم يتغير عدد الفصائل الملتزمة بالتهدئة وبقى عند 59.

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