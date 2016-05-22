حاتم إيدار يعلن شفاءه من السرطان من موازين ومحمد رضا يؤكد أنه أول من روج للأغنية المغربية

قلل المطرب حاتم في المؤتمر الإعلامي الذي عقده على هامش فعاليات مهرجان موازين إلى جانب المطرب محمد رضا في رده عن "سيدتي-نت" من الانتقادات التي طالت أغنيته المعروفة (36)، نافيا أن تكون هذه الانتقادات سببا في ولوجه للمستشفى أثناء تواجده بالإمارات العربية المتحدة، وقال حاتم أن الذين انتقدوا الأغنية قلة أولا وأعداء للنجاح وليسوا من جمهوره بدليل أنه اكتشف أثناء تواجده خارج المغرب مدى إقبال جمهوره المغربي والعربي على هذه الأغنية مؤكدا بأنه تعود في كل خطوة فنية ناجحة أن يسمع الانتقادات التي يحاول أن ينتقي منها ما يراه يخدم مساره الفني متسائلا في نفس الوقت إن كان هؤلاء الذين انتقدوه على علم ببقية أخباره، وجديده المتمثل في تصوير أغنية جميلة تحت عنوان "ما شاء الله" بالفيديو كليب.

وأضاف حاتم في معرض رده عن سؤال أخر ل "سيدتي-نت" بأنه اكتشف خلال مرضه مدى حب الناس له وتعاطفهم معه حيث اضطر لإغلاق هاتفه النقال للتركيز على العلاج والعمل بنصائح طبيبه.

كما تحدث حاتم عن الصعاب التي ما تزال تعترض الفنان بالمغرب والتي تحول دون تواصله مع جمهوره في العالم العربي، سواء في طرح أغانيه في الأسواق أو تنظيم الحفلات، بسبب انعدام شركات الإنتاج والقنوات الموسيقية المتخصصة.

وحول تنوع أغانيه وابتعاده عن اللون الطربي الذي عرف به قال حاتم إيدار أن التنوع في الكلمات و(التيمات) هو محاولة منه لإرضاء أذواق الشباب الذي يميل لإيقاعات معينة وعموما يؤكد حاتم، فالأغاني متنوعة فيها طرب وإيقاع وكلمات يحرص على اختيارها سواء كانت الأغنية طربية أو شبابية وكل واحد يختار ما يريد...

ومن جهته ضم المطرب محمد رضا صوته لصوت الفنان حاتم إيدار مؤكدا بأن الحفلات الفنية في المكان المناسب عادة للأغاني الطربية، والصوفية والغناء الأصيل وأنه يحاول وأبناء جيله من المطربين الإرتقاء بالكلمة والجملة الموسيقية "فنحن نوعية خاصة من المطربين الشباب نشعر بأن أصواتنا طروبة"، وهذه الأصوات يعلق رضا لا يمكنها التغني إلا بما هو جميل وطروب. أما بخصوص الصحوة التي تعيشها الأغنية المغربية فقد ذكر محمد رضا بأنه كان وإلى جانب نخبة من المطربين والمطربات أول من روج للكلمة المغربية باللسان الدارج، وساهم في انتشارها في الحفلات التي كان يقيمها بالخليج العربي وأروبا منوها بما بات تحققه هذه الأغنية من خلال الفنانين المغاربة الشباب وفي مقدمتهم سعد المجرد دون إغفال المشاركة النوعية للفنانين الموهوبين المغاربة في برامج المسابقات التي تنتجها القنوات العربية ومشاركة الفنانين في المهرجانات التي تعد مناسبة لتسويق الأغنية المغربية وخاصة في الخليج العربي الذي تتشابه إيقاعاته بالإيقاعات المغربية.

ويختم محمد رضا مؤتمره الإعلامي هناك فنانين مغاربة هم سفراء فعلا للأغنية المغربية، وهناك للأسف فنانين وصفهم ب (السفهاء) الذين لا يقدرون الأغنية المغربية حق قدرها.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي