كالفين هاريس يتعرض لحادث سير ويلغي حفله في لاس فيغاس

نقل النجم العالمي كالفين هاريس Calvin harris الى المستشفى لتلقي العلاج، بعد تعرضه مساء الجمعة لحادث سير مروع، أثناء توجهه الى مطار لاس فيغاس، حيث كان من المقرر أن يحيي حفلاً غنائياً في ملهى OMNIA Nightclub الليلي.

وذكرت صحيفة PEOPLE الأمريكية ان السيارة التي كانت تقل هاريس، تعرضت لحادث سير قوي، فاضطر المغني الى الإعتذار من الجمهور الذي انتظره في لاس فيغاس، كما كشف موقع TMZ ان الحادث وقع عند الساعة الحادية عشرة من مساء الجمعة، حين اصطدمت سيارة كالفين بسيارة أخرى عبرت الشارع بطريقة جنونية وغير قانونية.

وحسب ما ذكر مصدر مقرب من كالفين هاريس، يتوجب على الأخير ان يلازم المنزل لأسبوع كامل حتى يتعافى، قبل أن يستأنف نشاطاته الفنية المخطط لها.

كالفين هاريس وريهانا يتخطيان الـ4 ملايين مشاهدة