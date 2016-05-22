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النظر فى قرار منع متهمى "التمويل الأجنبى" من التصرف فى أموالهم غداً

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النظر فى قرار منع متهمى "التمويل الأجنبى" من التصرف فى أموالهم غداً النظر فى قرار منع متهمى "التمويل الأجنبى" من التصرف فى أموالهم غداً
تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، غداً الاثنين، نظر قرار منع الناشط الحقوقى جمال عيد وحسام بهجت وأسرهم من التصرف فى أموالهم، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلاً أجنبياً من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة.

وكان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قراراً بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع".

جدير بالذكر، أن التحقيقات التى يباشرها قاضيا التحقيقات تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموال كثيرة من جهات أجنبية وخارجية على نحو مخالف لأحكام القانون.

بالصور.. تأجيل نظر قرار منع متهمى "التمويل الأجنبى" من التصرف فى أموالهم لـ23 مايو
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