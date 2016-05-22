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نائب سيدى جابر: تشغيل كوبرى المشاة الكهربائى بسيدى جابر خلال أيام

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نائب سيدى جابر: تشغيل كوبرى المشاة الكهربائى بسيدى جابر خلال أيام نائب سيدى جابر: تشغيل كوبرى المشاة الكهربائى بسيدى جابر خلال أيام
أكد حسنى حافظ ، النائب البرلمانى عن دائرة سيدى جابر ، على إعادة تشغيل كوبرى المشاة الكهربائى للمشاة أمام محطة سيدى جابر خلال أيام .

و أشار فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع " أن يد الاهمال قد امتدت لهذا الكوبرى الذى يقع فى منطقة حيوية منذ 4 سنوات ، حيث تم انشاؤه فى عهد اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية الاسبق ، و تم تشغيلة لمدة عام فقط و حدث به عطل و تم احالة المسؤلين للنيابة و تبين تركيب معدات غير مطابقة للمواصفات الفنية.

و أكد على أن المهندس محمد عبد الظاهر ، محافظ الاسكندرية الحالى ، قد استجاب سريعا للمطالبة بإعادة تشغيلة ، و بدأ بالفعل جهاز تعمير الساحل الشمالى فى اصلاح السلم الكهربائى ، مما سيساهم فى تسهيل علمية المرور خاصة ل كبار السن حيث انها منطقة حيوية أمام محطة قطار سيدى جابر مباشرة

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