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تنظيم داعش الإرهابى يتوعد بتنفيذ هجمات بأمريكا وأوروبا فى شهر رمضان

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تنظيم داعش الإرهابى يتوعد بتنفيذ هجمات بأمريكا وأوروبا فى شهر رمضان تنظيم داعش الإرهابى يتوعد بتنفيذ هجمات بأمريكا وأوروبا فى شهر رمضان
هدد تنظيم داعش الإرهابى، بتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا فى شهر رمضان، بحسب المتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدنانى.

وقال العدنانى فى كلمة صوتية بثها التنظيم، مساء أمس السبت: "رويدك أمريكا لم تنته الحرب ولم تنتصرى، وبأذن الله سوف تهزمين فنتظرى، مضيفًا: "أمريكا تسير بخطة أوباما الفاشل، ونحن نسير بخطط راسية واضحة".

وأضاف المتحدث باسم التنظيم: "نزداد قوة ونتمدد"، متسائلًا: "هل سننهزم إن خسرنا الموصل أو الرقة أو جميع المدن وعدنا كما كنا؟ إن الهزيمة فقد الإرادة والرغبة فى القتال".

وزعم العدنانى، عدم قدرة التحالف الدولى على هزيمة تنظيم داعش قائلًا: " التحالف الدولى غير قادر على هزم التنظيم رغم آلاف الغارات".

ويعد هذا التسجيل هو الأول للمتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدنانى منذ أكتوبر 2015، بعد تردد أنباء عن إصابته فى غارات استهدفت قيادات التنظيم.

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