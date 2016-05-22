حبس شقيقين حولا مسكنهما وكرا لتصنيع الأسلحة النارية فى عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيق حولا مسكنهما بالمنطقة مكانا لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وتم ضبط بحوزتهما أسلحة نارية وطلقات، والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، معلومات مفادها تصنيع كل من "محمد ف ف" 31 سنة، عاطل، وشقيقه "محمود ف ف" 29 سنة، عاطل، الأسلحة النارية داخل مسكنهما الكائن بدائرة القسم. وعلى الفور، قاد المقدم محمد السيسى رئيس مباحث القسم، مأمورية أمنية، وتم مداهمة مسكن المتهمين وضبطهما، وعثر داخل المسكن على 2 فرد خرطوش بروحين عيار 12 مم، وطلقتين من ذات العيار، وفرد خرطوش عيار 16 مم، وطلقة من ذات العيار، و15 ماسورة حديدية، و16 مقبض خشب، و9 سوسته حديدية، و5 إبرة ضرب نار، و28 طارق، وأدوات تصنيع عبارة عن (صاروخ كهربائى، و2 صفيحة منشار، و3 مفك، ومبرد، ومنجل، وزرادية). وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة والاتجار فيها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12767 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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