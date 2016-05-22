السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بحى الزهور فى بورسعيد دون إصابات

نشب حريق، منذ قليل، بشقة سكنية مغلقة بمنطقة الـ"5000 التعاونى" بحى الزهور ، بمحافظة بورسعيد .>وانتقل إلى موقع الحريق 5 سيارات إطفاء برئاسة النقيب محمد إبراهيم فايد، والملازم أول أحمد فتوح، ورجال الحماية المدنية و3 سيارات إسعاف وطوارئ الغاز والكهرباء.

وأكد مصدر أمنى بغرفة العمليات أن قوات الإطفاء نجحت فى إخماد الحريق الذى نشب بغرفة النوم الشقة نتيجة ماس كهرباء التهم كافة أثاث الشقة بالكامل، دون إصابات فى الأرواح .

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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