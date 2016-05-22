مدير القطاع الشرقي: تنفيذ مطالب الطرف الصحية قريباً

رفعت اللجنة الأهلية بمدينة الطرف مطالبها للشؤون الصحية بالأحساء بخصوص ما يتعلق بالشؤون الصحية في المدينة، نظراً للكثافة السكانية التي تتميز بها؛ حيث تم تقديم عدة مطالب ومنها فتح مركز صحي في إسكان الملك عبدالله بالطرف، والمطالبة بفتح عيادة أسنان في مركز صحي الطرف، والمطالبة بأهمية وجود طبيبة متخصصة للحوامل، وفتح الفترة المسائية في مركز صحي الطرف، وطلب ضم مركز صحي الطرف لنظام الجودة. وأفاد مدير القطاع الشرقي للمراكز الصحية لقطاع العمران د. حاتم المضحي بأن الطرف مدينة كبيرة تستحق الاهتمام، بناء على التقارير التي تصل إليهم، وإن من ضمن الأولويات التي سوف تحظى بالتنفيذ فتح مركز صحي ثانٍ في إسكان الملك عبدالله بالطرف وهذا مدرج من ضمن الخطة التي سوف تنفذ، وأيضا سوف نقوم بالتنسيق بإيجاد طبيبة خاصة للنساء الحوامل نظراً لوجود الأجهزة المخصصة للكشف على الحوامل في مركز صحي الطرف، وإدراج مركز صحي الطرف من ضمن المراكز ذات الأولوية لنظام الجودة، أما بالنسبة للمطالب الأخرى تدرس ويعاد النظر فيها.

إلى ذلك، افتتح د. المضحي المعرض الصحي التوعوي في مركز صحي مدينة الطرف، وتجول على أجنحة المعرض التي اشتملت على جناح خاص بتوعية التطعيم، وجناح خاص بمرض كورونا، وجناح خاص بالرضاعة الطبيعية، وجناح خاص بالأسنان، وجناح خاص برسومات الأطفال، واستمع إلى شرح وافٍ من قبل المشرفات على المعرض.

وفي الختام، شكر المضحي جميع المشاركين والمشاركات في إظهار هذا المعرض بالشكل الذي نال استحسان الزائرين.