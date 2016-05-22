بلدية الخبر توسع خارطتها الخضراء بزراعة 600 شجرة

احتفت بلدية محافظة الخبر مؤخراً، بيوم الأرض بمزيد من الإنجازات الخضراء من خلال توسيع خارطة اللون الأخضر والمسطحات الخضراء والارتفاع المستمر بأعداد الأشجار والحدائق والمنتزهات الترفيهية ومشاريع تزيين الطرق، حيث قامت إدارة الحدائق والتجميل مؤخراً بزراعة 600 شجرة في كافة حدائق الخبر والميادين العامة، وذلك تأكيداً على التزام بلدية الخبر بمعايير الاستدامة والحفاظ على البيئة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية صون مقدرات الطبيعة والتقليل من التلوث.

وأكد م. عصام الملا رئيس بلدية الخبر، أن مساحة المسطحات الخضراء في المدينة تجاوز 2.500.000 م²، وتجاوز عدد الأشجار والنخيل 90000 نخلة وشجرة، بالإضافة إلى خمسة ملايين زهرة سنوياً، وبلغ عدد الحدائق القائمة في محافظة الخبر 64 حديقة.

وأشار في ذات السياق إلى أن البلدية تعمل من اجل وضع مدينة الخبر في مصاف المدن المتقدمة من حيث توفير خدمات عالية الجودة وتحقيق التوازن ما بين المسطحات الخضراء والبنية التحتية، بحيث تتماشى مع عنصر الكثافة السكانية وذلك لزيادة معدل المساحة الخضراء للفرد الواحد، وقد قامت البلدية في هذا الجانب باستغلال كافة المساحات المتاحة في المدينة سواء كان ذلك بإقامة منتزهات وحدائق عامة، أو مثلثات تتم زراعتها وتجميلها، هذا الى جانب التشجير في الشوارع العامة وزيادة مساحات الزهور في الميادين العامة والساحات والشوارع الرئيسية.