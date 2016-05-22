ضبط طن سكر مجهول المصدر بداخل محل بقالة بالساحل

تمكن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب محل بقالة لحيازته طن سكر مجهول المصدر ولا توجد به أى بيانات تدل على المصنع التابع له وحرر محضر بالواقعة.

تلقى ضباط الإدارة معلومات أكدتها التحريات، تفيد بقيام صاحب محل بقالة غير مرخص بمنطقة الساحل يقوم بتجميع كميات كبيرة من السكر مجهول المصدر وإعادة تعبئته، وتوزيعه على عملائه من جديد، بعد تدوين علامات تجارية مسجلة عليها مدخلا الغش على المواطنين.

و انتقلت على الفور قوة من ضباط الإدارة إلى موقع البلاغ وتمكنت من القبض على مالكه ويدعى "سيد.م.ح" 45 سنة وضبط طن سكر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى وتحــــرر عن ذلك المحضر رقم 7558 لسنة 2016م جنح جزئيه الساحل وتولت النيابة التحقيق .

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