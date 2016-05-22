أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط طن سكر مجهول المصدر بداخل محل بقالة بالساحل

Google+ Print
ضبط طن سكر مجهول المصدر بداخل محل بقالة بالساحل ضبط طن سكر مجهول المصدر بداخل محل بقالة بالساحل
تمكن ضباط مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب محل بقالة لحيازته طن سكر مجهول المصدر ولا توجد به أى بيانات تدل على المصنع التابع له وحرر محضر بالواقعة.

تلقى ضباط الإدارة معلومات أكدتها التحريات، تفيد بقيام صاحب محل بقالة غير مرخص بمنطقة الساحل يقوم بتجميع كميات كبيرة من السكر مجهول المصدر وإعادة تعبئته، وتوزيعه على عملائه من جديد، بعد تدوين علامات تجارية مسجلة عليها مدخلا الغش على المواطنين.

و انتقلت على الفور قوة من ضباط الإدارة إلى موقع البلاغ وتمكنت من القبض على مالكه ويدعى "سيد.م.ح" 45 سنة وضبط طن سكر مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى وتحــــرر عن ذلك المحضر رقم 7558 لسنة 2016م جنح جزئيه الساحل وتولت النيابة التحقيق .

ضبط طن ونصف أرز مجهول المصدر بالمنوفية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني