حصر عشرة مواقع لتجمعات السيول في الطائف

حصرت أمانة الطائف عشرة مواقع تأثرت بتجمعات مياه الأمطار بالمدينة سعياً إلى تعزيز جهود معالجة أوضاعها خلال الفترة المقبلة وسرعة انجاز مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار قبل موعدها المحدد في العقود.

وقد اتضح ان أغلب المواقع مخدومة بشبكات تصريف قديمة اقامتها (مصلحة المياه الصرف الصحي سابقاً) وهي ذات سعات استيعابية محدودة، وستسهم المشروعات الجديدة الجارية في سرعة تصريف التجمعات المائية والسيول وانتهاء كافة الملاحظات بإذن الله.

وحددت الأمانة مواقع تحتاج الى مشروعات مستقبلية لتصريف مياه السيول لتدخل ضمن منظومة شبكة التصريف في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني المستمر للمدينة والضواحي.

يذكر أن الامانة تنفذ حالياً جملة من المشروعات الهادفة لإزاحة مياه السيول من الأحياء والمخططات الجديدة التي نشأت على أطراف المدينة، ومن المتوقع الانتهاء من عدد منها خلال العام الحالي والعام المقبل ان شاء الله، مع وضع الأمانة لخطط وبرامج لمعالجة كافة الملاحظات المرصودة بما يسهم في سرعة احتواء آثار الأمطار والسيول بالمحافظة.