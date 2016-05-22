هل يتجنب محمد حلمي مصير ميدو ضد المقاصة من أجل رقم فيريرا مع الزمالك

حقق الزمالك 4 انتصارات متتالية تحت قيادة مدربه الجديد محمد حلمي، ولكنه لايزال يحتاج للفوز على مصر للمقاصة يوم الأحد لتجنب مصير أحمد حسام "ميدو".

الزمالك تغلب على طلائع الجيش وغزل المحلة وبتروجيت وأخيرا الاتحاد السكندري تحت قيادة حلمي الذي خلف الإسكتلندي أليكس ماكليش.

وعادل حلمي عدد المباريات التي فاز بها ميدو في الدوري في انطلاقته كمدرب مع الفريق الأبيض هذا الموسم.

الزمالك اعتمد على 6 مدربين هذا الموسم، ولكن أفضل انطلاقة كانت من نصيب ميدو الذي حقق 4 انتصارات متتالية.

لكن ماذا حدث بعدها؟

تغلب الزمالك تحت قيادة ميدو على الداخلية وإنبي ثم اتحاد الشرطة والمصري البورسعيدي قبل التعادل مع سموحة.

لكن التعادل مع سموحة لم يكن التعثر الأخير لزمالك ميدو، فخسر من الإسماعيلي ثم الأهلي. ليستقبل خبر إقالته بعد مباراة القمة.

كرر حلمي نفس البداية الرائعة بالفوز في 4 مباريات متتالية، ولكنه يدخل اختبارا صعبا ضد المقاصة يوم الأحد في الجولة الـ29 من الدوري.

ولو فاز الزمالك على المقاصة، يصبح حلمي أول مدرب للفريق الأبيض يفوز في 5 مباريات متتالية هذا الموسم في الدوري.

كما يضمن الفوز لحلمي معادلة رقم البرتغالي جيمي باتشيكو مع الزمالك في الموسم الماضي بالفوز في 5 مباريات متتالية، ولكنه لايزال بعيدا عن رقم جوزفالدو فيريرا الذي فاز في 8 مباريات متتالية.

طموح المقاصة

بعيدا عن الأرقام، يحتاج الزمالك للفوز على المقاصة من أجل مواصلة الضغط على الأهلي المتصدر بفارق 8 نقاط.

ويسعى الفريق الأبيض لتقليص الفارق إلى 5 نقاط قبل مواجهة الأهلي والمقاولون العرب يوم الأربعاء على أمل تعثر منافسه.

أما المقاصة، فيدخل المباراة ويسعى للفوز من أجل العودة للمربع الذهبي الذي يفصله عنه 3 نقاط بعد الخروج من كأس الكونفدرالية. ( اقرأ تصريحات مدرب المقاصة )

وودع المقاصة كأس الكونفدرالية من دور الـ16 الثاني بعد التعادل مع أهلي طرابلس 1-1 في مباراة الإياب بسبب قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

جدل تحكيمي

يبدو أن مواجهات الزمالك والمقاصة باتت مرتبطة دائما بالجدل التحكيمي.

مباراة الدور الأول صاحبها أزمة تسريب محادثة هاتفية بين ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق بشأن اختيار الحكم جهاد جريشة لمباراة الزمالك والمقاصة.

وانتهت الأزمة باعتذار سويلم لرئيس وأعضاء مجلس إدارته بعد تسريب المكالمة. ( اقرأ التفاصيل )

وأكد سويلم أن طبيعة عمله تفرض عليه تنفيذ سياسة الاتحاد ومجلس الإدارة، مؤكدا أنه لم يتدخل في أعمال أي لجنة فنية وعلى وجه الخصوص لجنة الحكام.

وقبل مباراة الأحد، اعترض رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك على تعيين محمد فاروق حكما للمباراة. ( اقرأ تصريحاته )