مرتضى: من يحتفل بالأهداف أمام المقاصة سيرحل من الزمالك

هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك لاعبيه وشدد على عدم الاحتفال بالأهداف في مباراة مصر للمقاصة يوم الأحد.

ويلعب الزمالك مع المقاصة ضمن الجولة 29 من الدوري المصري، بعد يومين من سقوط طائرة مصرية عائدة من فرنسا وراح ضحيتها 66 شخصا.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة LTC يوم السبت: "أخبرت الجهاز الفني والإداري بضرورة ارتداء شارة سوداء على أرواح ضحايا الطائرة المنكوبة".

وأضاف "تم التنبيه على كل اللاعبين بعدم الاحتفال بالأهداف احتراما لمشاعر المصريين، حتى لو الهدف ليس له مثيل".

وأوضح رئيس الزمالك أنه أخبر جمال عبد الحميد مدير الكرة بالفريق وإسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة بذلك وبدورهما سينقلا التعليمات للاعبين.

وأتم منصور "من يخالف هذه التعليمات ليس له وجود في الزمالك".

الزمالك يحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب الـ65 نقطة.

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