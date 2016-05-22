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الزمالك يوضح موقفه من ضم 4 لاعبين

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الزمالك يوضح موقفه من ضم 4 لاعبين الزمالك يوضح موقفه من ضم 4 لاعبين

أوضح مرتضى منصور رئيس الزمالك موقف ناديه من ضم 4 لاعبين خلال الساعات والأيام المقبلة.

وارتبط اسم الزمالك بالتفاوض مع أكثر من لاعب خلال الأيام الماضية، حسب تصريحات رئيس النادي ومسؤوليه واللاعبين أنفسهم.

كل ما يلي على لسان مرتضى منصور في تصريحات لقناة LTC يوم السبت.

"من المفترض أن يوقع شوقي السعيد لاعب الإسماعيلي على عقود انضمامه للزمالك خلال دقائق، فهو في الطريق إلي".

"الزمالك لم يتفاوض على ضم جلال العقدة لاعب طنطا".

"طلبنا ضم محمد ناصف ظهير إنبي، والفريق البترولي طلب في المقابل ضم لاعبين من الزمالك، وسنرى إلى أين تصل المفاوضات قريبا".

"الجهاز الفني للفريق أكد لي أكثر من مرة أنه يوافق على ضم عمرو طارق مدافع ريال بيتيس، وبالفعل فاوضنا النادي الإسباني".

"بعد أيام فوجئت بالكثير من اللغط حول هذه الصفقة، فقررنا عدم إتمامها".

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