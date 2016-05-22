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مرتضى منصور يوجه رسالة لحسام غالي بعد أزمة منتخب مصر

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مرتضى منصور يوجه رسالة لحسام غالي بعد أزمة منتخب مصر مرتضى منصور يوجه رسالة لحسام غالي بعد أزمة منتخب مصر

وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك رسالة إلى حسام غالي قائد الأهلي بعد أزمته مع الجهاز الفني لمنتخب خلال الأيام الماضية.

الأزمة مشتعلة منذ مباراتي نيجيريا مارس الماضي بين الجهاز الفني وقائد الأهلي الذي لن ينضم على الأغلب لقائمة مباراة تنزانيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

وأكد هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الإفريقي والدولي والمشرف العام على منتخب مصر أنه سيعقد جلسة مع المدير الفني للفراعنة هيكتور كوبر للوصول لحل لتلك الأزمة.

وقال منصور في تصريحات لقناة LTC يوم السبت: "لا يصح أن يخرج أي لاعب ليقول أنا أو المدرب في الفريق".

وأضاف "غالي لاعب ذو قيمة كبيرة، وأنصحه بأن يقدم اعتذاره لمدربه أسامه نبيه.. فالاعتذار لن يقلل من قيمته".

قائد الأهلي البالغ من العمر 34 عاما بدأ مسيرته الدولية مع منتخب مصر في عام 2002 ولعب أكثر من 70 مباراة دولية.

وأتم مرتضى موجها حديثه لغالي "المدرب يحتاج لجهودك ولجهود مساعده أسامه نبيه، فمن الأفضل لك أن تصفي الأجواء سريعا".

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