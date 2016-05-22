4 عوامل تؤثر على خصوبة المرأة.. زيادة الوزن والتدخين أهمها

أشارت العديد من الأبحاث إلى أن ارتفعت نسبة الإصابة بالعقم فى السنوات الخمس الماضية بنسبة 20 إلى 30 فى المائة، وفقا لتقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة" تايمز أوف إنديا" الهندية، يرجع لاتباع بعض العادات اليومية غير الصحية.

وفى هذا الإطار، يذكر التقرير أبرز العوامل التى تؤثر على خصوبة المرأة والتى تشمل الآتى:

1- زيادة الوزن أو نقص الوزن الزائد:

>ترتبط زيادة الوزن بمجموعة كبيرة من المشاكل الصحية فى الحمل، فينتج عنها خللا فى الهرمونات بجسم المرأة، كما أن السمنة ينتج عنها مشاكل صحية خطيرة للأم والطفل، أما بالنسبة لنقص الوزن، فقد يسبب أيضا خللا فى الهرمونات مما يؤدى إلى انخفاض التبويض، لذا فمن الأفضل الحفاظ على نمط حياة صحى للأم والجنين.

وتابع أنه من أكبر المشاكل الصحية فى العصر الحديث التى تؤدى إلى زيادة أو نقص الوزن، زيادة التعرض للتوتر فى الحياة اليومية، مما يؤدى إلى تغييرات غير طبيعية فى الهرمونات ويؤثر على تدفق الدم إلى الرحم والفشل فى حدوث الحمل.

2- الإفراط فى ممارسة التمرينات الرياضية :

3- الكافيين:

4- التدخين:

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>ممارسة الرياضة هى واحدة من أفضل الأشياء للتغلب على مشكلة السمنة، لكن الإفراط فى ممارسة المرينات الرياضية بشكل حاد يؤثر على خصوبة المرأة، حيث أظهرت الدراسات أن جسم المرأة لا يكفى من الطاقة لدعم التدريبات الشاقة.>هو واحد من أكثر الأشياء المتواجدة والتى يرغبها الكثيرون وتتواجد فى القهوة والشيكولاتة والمشروبات الباردة والعديد من المأكولات، ومن المعروف أن الكافيين منشط للجهاز العصبى، مما يساعد على اليقظة والطاقة، حيث أثبتت الدراسات أن الكافيين يؤثر على التبويض، مما ينتج عنه صعوبة فى التبويض وزيادة احتمالات الإجهاض، فإذا كنت تشرب الكثير من القهوة كل يوم فإن من الأفضل التوقف عن هذه العادة تدريجيا ولا يتم التوقف مرة واحدة لأن سينتج عنها الصداع المتكرر والغثيان، فيجب الإقلال منها بشكل تدريجى.>أُثبتت الدراسات أن السجائر تحتوى على 2000 نوع من المواد الكيميائية التى تقلل من القدرة على الإخصاب عند الإناث وعدد الحيوانات المنوية عند الرجال.

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