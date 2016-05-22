نائب عن البحيرة يحذر من إصدار كروت لصرف المنتجات البترولية للمزارعين

طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة بالبحيرة الحكومة بتوضيح ما تردد فى وسائل الإعلام عن اتجاهها إلى إصدار كارت لصرف المنتجات البترولية وربطه بالحيازات الزراعية، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه "بمثابة كارثة بالنسبة لحائزى المساحات الصغيرة من الأراضى الزراعية والتى ليس لها حيازات مسجلة".

وقال مرشد فى بيان عاجل قدمه إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن هذا الاتجاه من الحكومة يجب أن يضمن توفير المنتجات البترولية لجميع الأراضى الزراعية سواء المسجلة فى الحيازات الزراعية وغيرها، وطالب الحكومة بأن تعلن لجميع المزارعين على مستوى الجمهورية التزامها الكامل بتوفير المنتجات البترولية المدعمة لجميع الأراضى الزراعية، مؤكدا أن الفلاح المصرى أصبح فى أوضاع سيئة للغاية بعد الارتفاع الكبير وغير المبرر فى أسعار جميع مستلزمات الزراعة ، مضيفا :"لم تعد زراعة المحاصيل الزراعية مجدية للفلاح".

وحذر النائب عاصم عبد العزيز مرشد من تنفيذ هذا المشروع إلا بعد أن تعلن الحكومة عن التزامها الكامل بتوفير المنتجات البترولية لجميع الأراضى الزراعية .

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