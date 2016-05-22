بالصور.. تعطل أجهزة التنفس وغرفة العناية المركزة بمستشفى القنايات بالشرقية

كشفت زيارة مفاجئة للدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، لمستشفى القنايات المركزى ،مساء أمس السبت، تعطل جهاز النداء الآلى للحالات الطارئة، و أجهزة التنفس الصناعى ، و العناية المركزة ، غياب الأطباء عن النوبجتية .

كان وكيل الوزارة ، قد قام بالمرور المفاجئ على المستشفى يرافقه الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجة بالمديرية، والدكتور محى الدين عزت مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية ، حيث تفقد قسم الطوارئ والاستقبال، وقسم العناية المركزة، وقسم الحضانات وتلاحظ وجود عطل بجهاز التنفس الصناعى وتعطل 3 شاشات بالعناية، فكلف الصيانة الطبية بالمديرية بإصلاحها خلال أسبوع، بالإضافة إلى توفير جهاز تنفس صناعى بشكل فورى، وكلف مسئول العنايات بالمديرية بتدريب الطبيبة المسئولة عن العناية على أجهزة التنفس أبتداء من، اليوم الأحد، وكذلك تم تكليف الصيانة الهندسية بعمل إصلاحات لبعض التكييفات بالعناية والحضانات وبعض الأعمال الكهربائية.

كما رصد غياب طبيبين عن النوبتجية فتم تحويلهما للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية ، وكذلك تحويل الفنى المسئول عن مكينة النداء الآلى للشئون القانونية لعدم التزامه بتعليمات الوزارة والمديرية فى تشغيل البرنامج .

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