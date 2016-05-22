14 فائدة جمالية لزبدة الشيا

تمتاز زبدة شيا بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم الفوائد الجمالية لزبدة الشيا وطرق استخدامها

زبدة الشيا هي الزبدة الدهنية الصلبة المشتقة من المكسرات من أشجار كاريت التي تنموا في المناطق شبه القاحلة والسافانا في غرب ووسط آسيا ، شجرة كاريت تحمل الفواكه والمكسرات التي تحتوي على زبدة الشيا ثم يتم سحق المكسرات ، و غليها من أجل انتزاع الدهون منها ، الذي يشار إليه عادة باسم زبدة الشيا ، زبدة الشيا النقية تشبه كريم الكرمل كونها صالحة للأكل ، وغالبا ما تستخدم زبدة الشيا في المحضرات الغذائية ، لكنها اكتسبت شعبية كبيرة في العالم الغربي بسبب الاستخدام الواسع لها في العديد من منتجات التجميل مثل مستحضرات التجميل والشامبو .

ما هي زبدة الشيا ؟

المكونات الرئيسية لزبدة الشيا تشمل حمض الأوليك ، حمض دهني ، حمض اللينوليك وغيرها ، حيث يحصل امتصاصها بسرعة في الجلد لأنها تذوب في درجة حرارة الجسم ، قد تكون زبدة الشيا الخام أو غير المكررة زبدة الشيا هي أنقى شكل من زبدة الشيا وهي أكثر طبيعية منذ يتم استخراجها يدويا ، وأنها قادرة على الاحتفاظ بالفيتامينات والمعادن والخواص الطبيعية الأخرى ، زبدة الشيا المكررة من ناحية أخرى هي الشكل المصنع من الزبدة .

فوائد زبدة الشيا للصحة :

زبدة الشيا لها العديد من الفوائد الصحية خاصة للبشرة والشعر ، يتم استخدامها في مجموعة متنوعة من مستحضرات التجميل والصيغ الطبية بالاشتراك مع المكونات النباتية الأخرى ، وفيما يلي بعض من الفوائد الصحية لزبدة الشيا .

1. صفات الشفاء :

ومن المعروف ان زبدة الشيا لتضميد الجراح ، والتي يمكن أن تعزي إلى وجود العديد من الأحماض الدهنية وستيرول

> النبات مثل الأوليك ، النخيلي ، ودهني الأحماض ينولينيك ، هذه المكونات للذوبان لا تخضع لتحويلها إلى الصابون في اتصال مع القلويات ، زبدة الشيا هي أكثر من زيوت الجوز وغيرها من الدهون ، وبالتالي يضفي عليها إمكانات كبيرة لشفاء الجلد ، الخام لغير المكرر من زبدة الشيا فعالة لعلاج الطفح الجلدي ، والجلد بعد تقشير الدباغة ، الندوب ، علامات التمدد ، ولدغ الصقيع ، والحروق ، ولدغ الحشرات واللسعات ، والتهاب المفاصل والتعب العضلي .

2. الصفات المضادة للأكسدة :

زبدة الشيا تحتوي على مضادات الاكسدة النباتية مثل الفيتامينات A و E ، و الفيتامينات A و E تحمي الخلايا من الجذور الحرة والأضرار البيئية ، استرات حمض السيناميك في الشيا بالدهون يساعد في منع تلف الجلد من الأشعة فوق البنفسجية

3. خصائص المضادة للالتهابات :

وتوجد عدة مشتقات من حمض السيناميك في زبدة الشيا التي تظهر خصائص مضادة للالتهابات ، وقد أثبتت الأبحاث أنه بالإضافة إلى فوائده المضادة للالتهابات ، اللوبيول سينامات وجدت في زبدة الشيا تمنع نمو الاورام ، لها خصائص مضادة للالتهابات تجعلها مفيدة لتحسين ظروف الجلد .

4. زبدة الشيا للبشرة :

كونها غنية في المكونات الثمينة مثل الدهون غير المشبعة مع نسبة كبيرة من المكونات والأحماض الدهنية الأساسية ، والفيتامينات E و D ، فيتوسترولس ، طليعة الفيتامين A و آلانتوين ، تعتبر زبدة الشيا قد استخدمت منذ زمن سحيق للعناية .

5. الشمس الحماية :

كما تعمل زبدة الشيا واقية من الشمس الطبيعية من خلال توفير الحماية ضد الإشعاعات فوق البنفسجية من الشمس على الرغم من أن مستوى الحماية التي قد تكون متغيرة ، تعتبر زبدة الشيا كأفضل عناية بالبشرة لفصل الشتاء والرعاية بعد الشمس ، حيث أنه يوفر الرطوبة الزائدة ، والمغذيات والحماية التي تحتاجها بشرتك خلال موسم البرد والصيف .

6. شفاء :

زبدة الشيا لها خصائص شفائية مذهلة ، وغالبا ما تستخدم كقاعدة في المراهم الطبية بسبب خصائصها المضادة للالتهابات ، وقد استخدمت منذ العصور لعلاج الندوب ، والأكزيما ، والعيوب ، وتغيير الألوان بالجلد ، تشقق الشفتين ، علامات التمدد ، البقع السوداء والحد من التهييج الناجم عن الصدفية ، بسبب محتواه العالي من فيتامين A ، وهو فعال في تعزيز الشفاء والتطهير .

7. فوائد مكافحة الشيخوخة :

وتعتبر زبدة الشيا واحدا من أفضل مكافحات الشيخوخة وترطيب للبشرة ، أنه يحفز إنتاج الكولاجين ، الفيتامينات A و E وجدت في الزبدة وبذلك يمكنها الحفاظ على البشرة نضرة ، حيث يمكنها منع التجاعيد المبكرة وخطوط الوجه ، زبدة الشيا تخترق الجلد بسهولة دون انسداد المسام وفعالة للبشرة الجافة .

8. العناية بالطفل :

زبدة الشيا هي مرطب طبيعي ممتاز وهي خالية من المواد الكيميائية وبالتالي ، فهي مثالية لرعاية الطفل وإضافة إلى كونها لطيفة وناعمة على الجلد ، وتكييفها خصيصا للبشرة الحساسة الأطفال .

9. للعناية بالشفاه :

زبدة الشيا هي امتصاص بسهولة وتوفر الرطوبة الزائدة والمواد الغذائية التي يحتاجها أثناء موسم البرد والطقس الجاف وبالتالي ، فإنه بمثابة مرهم الشفاه المثالي لحماية شفتيك من الطقس البارد والجاف وغير فعالة لعلاج الشفاه الجافة والتشقق .

10. يعيد مرونة الجلد :

فيتامين F في هذه الزبدة والمكونات الحيوية للحفاظ على مرونة الجلد وهكذا ، وتطبيق زبدة الشيا يعيد مرونة الجلد ويساعد على الحفاظ على الجلد حتى لهجة بالإضافة إلى ترطيب وتليين وتجميل ذلك .

زبدة الشيا للشعر :

عندما نتحدث عن الجلد والشعر من فوائد زبدة الشيا فالقائمة لا تنتهي ببساطة باختصار يمكن القول أنها تعتبر مرطب للشعر الطبيعي ، وذلك بفضل الترطيب وخصائص الشفاء ، وفيما يلي بعض من فوائد عديدة من زبدة الشيا للشعر .

11. فروة الرأس الجافة والملتهبة :

زبدة الشيا فعالة في تسكين حكة فروة الرأس الجافة أو قشرة الرأس ، أنها تمتلك صفات مضادة للالتهابات ويتم استيعابها في الجلد دون ترك رواسب دهنية أو انسداد المسام ، كونها غنية بالفيتامينات A و E فأنها البلسم ، ويمكنها إصلاح الكسر بالشعر و أنها فعالة للغاية في توفير الإغاثة ضد فروة الرأس الجافة ، والتهاب الجلد والأكزيما والصدفية .

12. مرطب :

وجود فيتامينات A و E يجعل زبدة الشيا مرطب ممتاز لترطيب شعرك من الجذور إلى الاطراف وبالتالي إنها فعالة جدا في الرطوبة دون ترك شعر دهني أو ثقيل ، زبدة الشيا لها استخدام واسع في علاج الشعر المجعد بسبب صفاتها .

13. حماية الشعر :

زبدة الشيا توفر الحماية للشعر ضد الجذور الحرة الضارة في الهواء والماء والظروف المناخية القاسية ، وعلاوة على ذلك زبدة الشيا لديها كمية قليلة من SPF وهو ما يكفي لحماية الشعر من أضرار أشعة الشمس بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية وإصلاح الضرر الذي سبق أن يسببه البرد القارس والشمس ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أنه يمتص مرة واحدة .

14. مطهر الشعر :

زبدة الشيا تعتبر كبيرة بالنسبة لتليين وتنشيط الشعر التالف والهش ، نظرا لطبيعته غير دهني ، فإنه يساعد على مراقبة ونشر الزيت الزائد في فروة الرأس ، ويمكن تدليك الشعر مع كميات سخية من زبدة الشيا تعطيه لين ، هذا الاستحقاق من زبدة الشيا ينطبق على الشعر الجاف وكذلك الهش و المجعد ، و ينبغي تطبيق زبدة الشيا مرتين في الأسبوع لنمو الشعر ، وتحسين نسيج الشعر وترطيب الشعر .

طريقة استخدام زبدة الشيا

للشعر

تكون طريقة استخدامها بإجراء عمليّات التدليك لفروة الرأس والشعر، ثمّ تُترك على الشعر قرابة نصف ساعة، وتُستخدم مرّة واحدة في الإسبوع، وهذه الطريقة تعمل على زيادة طول الشعر، وسهولة تصفيفة، وإعطائه اللّمعان والنعومة.

للوجه

تُستخدم زبدة الشيا على الوجه من خلال القيام بتنظيف الوجه جيّداً، ثم تجفيفه، وبعد ذلك توضع مقدار حبّة الحمص من الزبدة على راحة اليدّ ويدلك بها الوجه والرقبة بلطف بشكل دائريّ مدّة عشر دقائق مع مراعاة عدم الاقتراب من العين، ثمّ تمسح الزوائد منها بواسطة قطعة قطن نظيفة، وتُترك لساعة وتُستخدم مرّة في اليوم، بحيث تزود البشرة بالفيتامينات، وتعطيها ملمساً ناعماً وإشراقة رائعة ولمعان، وتوحّد لون البشرة، وتُخفي خطوط الوجه والتجاعيد وتُذهب البقع والكلف والنمش إن وجد، وتشدّ البشرة.

لإزالة آثار حبّ الشباب

يتمّ دهن الآثار بزبدة الشيا مع زيت الزيتون وتدلّك وتُترك حتّى تمتصّها البشرة، وتُستخدم لمدّة أسيوعين بشكل يوميّ، حيث إنّها فعّالة في قتل البكتيريا المسبّبة لحبّ الشباب والتخلّص من الجلد الميت.

لإزالة السواد تحت العيون

في البداية لا بدّ من القيام بعمل كمّادات من البابونج الدافيء حيث يوضع البابونج على قطعة شاش، وتوضع الكمّادة على العين وما حولها وذلك لفتح المسامات، ولتسهيل امتصاص زبدة الشيا، ثمّ يؤخذ مقدار بسيط من الزبدة ويُذوّب بين الأصابع، ثمّ تدلّك بها منطقة السواد بالطبطبة عليها لتجنّب حصول التجاعيد وتُترك لمدّة ربع ساعة، ثمّ تُغسل .