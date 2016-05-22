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وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية: معركة سرت اختبار حقيقى للمجلس الرئاسى

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وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية: معركة سرت اختبار حقيقى للمجلس الرئاسى وزير الدفاع بحكومة الوفاق الليبية: معركة سرت اختبار حقيقى للمجلس الرئاسى
أكد العقيد المهدى البرغثي، المفوض بمهام وزير الدفاع فى حكومة الوفاق الوطنى الليبية، أنه لن يتخلى عن صلاحيات وزارة الدفاع لأى أحد وسوف يقوم بمهامه على أكمل وجه، معتبرا أن معركة سرت هى الاختبار الحقيقى للمجلس الرئاسى .. وحذر قائلا "إذا لم نتوحد فى معركتنا فى سرت ستحرق نار داعش ليبيا بأكملها".

وقال البرغثى فى حديث لقناة "ليبيا الفضائية" مساء أمس السبت، إنه قبل بتكليف مهام وزير الدفاع لأجل توحيد ليبيا، ومساندة الليبيين فى الشرق والجنوب والغرب، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى لا يعترف فى ليبيا سوى بالمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، التى وصف دورها بـ "الفرصة الحقيقية لوحدة البلاد"، ولم شمل الليبيين، وتوحيد مؤسسات الجيش والشرطة.

وشدد البرغثى على أن حكومة الوفاق الوطنى ستتعاون مع القيادة العسكرية فى الحرب على الإرهاب بهدف وحدة ليبيا، ونقل عن الفريق خليفة حفتر قوله "أنا مع شرعية البرلمان وحكومة الوفاق وهذا ما يريده الليبيون".

ووصف وزير الدفاع المفوض، نائب رئيس حكومة الوفاق الوطنى فتحى المجبري، بـ "الأشد حرصا على حقوق برقة وعلى الجيش من الكثيرين"، كما وصف البرغثى لقاءه بنائب المجلس الرئاسى على القطرانى بـ "الودي"، مؤكدا أن الحديث معه اقتصر على الجيش.

وأوضح البرغثى قائلا: "أن الجيش الليبى لا يخدم إرادة قبيلة أو شخص أو حزب، وأن هدفه هو حماية ليبيا والليبيين وترسيخ المدنية، لأن الناس لا يريدون أن يحكمهم أحد باسم الدين ولا يريدون ميليشيات".
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