الصندوق العقاري يبدأ تطبيق ضوابط جديدة لصرف القروض

بدأ صندوق التنمية العقارية في تطبيق المعايير الأهلية والضوابط التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق، على المقترضين الذين صدرت لهم الموافقات.

ومن أبرز الشروط الجديدة التي نشرها الصندوق عبر بوابته الإلكترونية، إلزام المقترض بإحضار السجل الائتماني من شركة "سمة"، على ألا يتجاوز ٣٠ يوماً، وأن يكون منتظماً في السداد؛ في تأكيد على عدم منح القروض للمتعثرين بالسداد في سمه، إكمال نموذج التعريف المعتمد من الصندوق، والذي يتضمن الالتزام باستقطاع القسط من الراتب من جهة عمله، مع إحضار تعريف بالراتب من جهة العمل يشتمل على تاريخ الالتحاق بالعمل، مع إرفاق كشف حساب بنكي بالراتب لمدة ثلاثة أشهر مختوماً من البنك. وقسمت الشروط إلى أربع شرائح مستهدفة؛ الأولى من رواتبهم ٥ آلاف وأكثر، والذين يلزمون بنموذج التعريف مع تعريف الراتب وسجل سمه.

والشريحة الثانية تضمنت شروطاً لغير الموظفين أهمها برنت حديث من الأحوال المدنية، وإرفاق إثبات مصدر دخل يفيد بمقدرته على السداد، وتعبئة نموذج تعريف لغير الموظف وإرفاق كشف حساب بنكي لمدة سنة يثبت مبالغ جميع مصادر الدخل مختوماً من البنك، وإرفاق سجل سمه لثلاثين يوماً على أن يكون منتظماً بالسداد. والشريحة الثالثة خصصت للنساء والأيتام وتضمّنت شرط تعبئته نموذج كفالة مع صورة هوية الكفيل، على أن تطبّق على الكفيل جميع الشروط السابقة.

والشريحة الرابعة خصصت لمن رواتبهم دون ٥ آلاف ريال، والذين شكّلت لجنة متخصصة بالإدارة العامة للصندوق؛ لدراسة طلباتهم، حيث اشترط عليهم تعريفاً بالراتب مصدقاً من جهة العمل، وكشف حساب بنكي لمدة ثلاثة أشهر وسجل سمه لمدة ثلاثين يوماً على أن يكون منتظماً بالسداد، مع ضرورة إحضار أي إثبات من جهات رسمية تفيد بمستوى الدخل.

وتضمّنت الشروط الجديدة للصندوق حالات إنشاء وتنفيذ المبنى الجديد، وتضمنت تقدير سعر تكلفة المتر كحد أدنى ١٥٠٠ ريال لكل م2، مع تعبئة استمارة المواصفات الفنية لكل معاملة، وإرفاق إثباتات مقدرة المقترض المالية على توفير المبلغ التكميلي مع قرض الصندوق.