لكل من ترغب في المحافظة على صحه شعرها في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم العادات الخاطئة التي تؤثر على صحه شعرك

يكون الشعر في ذروة جماله في أول عشرين سنة من حياة المرأة. ومع مرور الأيام، وتعرض الشعر لاعتداءات جسدية وكيميائية مستمرة، تضعف الجذور. لكن سواء صبغت شعرك أم لا، فإن إفرازات الزيوت في فروة الرأس تتباطأ بدءاً من عمر الثلاثين، مما يزيد في جفاف الشعر ومظهره الباهت. ومع بلوغ المرأة مرحلة سن اليأس، يبدأ الشعر بالترقق نتيجة انخفاض مستويات الاستروجين. ويفقد بالتالي مرونته، مما يزيد من صعوبة تصفيفه. وعندما يغزوه الشيب، فإن تركيبته تتغير ويصبح أكثر خشونة. إلا أن هناك الكثير من الطرق التي تساعدك في الحفاظ على شباب شعرك وتألقه.

8 عادات يومية خاطئة تؤثر على شعرك

1- عدم الاهتمام بتنظيف فروة الرأس

على الرغم من عدم تفضيل أغلب خبراء العناية بالشعر بالإفراط في استخدام الشامبو لأكثر من 3 مرات أسبوعيًا، إلا أن أطباء الجلد يؤكدون أنه لا بد من الحفاظ على تنظيف فروة الرأس للتخلص من الدهون الزائدة. فروة الرأس النظيفة تعزز نمو الشعر بمعدل أفضل. لذلك، عليكِ الاهتمام بتنظيف فروة الرأس والتخلص من الإفرازات الدهنية دائمًا، وإن كنت تخافين من آثار الشامبو الضارة، استعيني بالشامبو الجاف.

2- استخدام الزيوت بكثرة

لا شك أن لحمام الزيت الساخن العديد من الفوائد لصحة ونعومة شعرك. لكن هل تعلمين أن استخدام الزيوت بكثرة قد يؤدي لانسداد مسام فروة الرأس، وهو ما يتسبب في الكثير من المشكلات الصحية والالتهابات. لذلك، لا يمكنكِ استخدام الزيوت على الشعر لأكثر من مرة واحدة أسبوعيًا، كما لا ينصح بتوزيعها على الجذور ولكن على الخصلات. وفي حالة استخدام أي من الزيوت لتدليك فروة الرأس، عليكِ القيام بشطفها مباشرةً بعد ساعة.

3- استخدام الكيماويات الضارة

أنواع سبراي الشعر وأغلب مستحضرات العناية بالشعر المستخدمة تحتوي على نسبة هائلة من الكيماويات الضارة. ومع كثرة تعرض الشعر لتلك العناصر القاسية، قد يؤدي ذلك لتساقطه. تجنبي استخدام تلك الأنواع من المنتجات قدر الإمكان. حتى الشامبو وبلسم الشعر، ينصح باختيار المكونات العضوية والأمنة دائمًا.

4- التشقير والصبغات

تلوين الشعر من أهم ما يشغل بال الكثير من الفتيات. لكن لا يوجد ما هو أسوأ من استخدام تلك المنتجات على شعرك بشكل دائم. للحد من المخاطر التي يتعرض لها شعرك أثناء عملية الصبغ، استشيري الخبراء. كما لا ينصح بالإفراط في استخدام الصبغات لتجنب إتلاف الشعر.

5- اكسسوارات الشعر رخيصة الثمن

دبابيس الشعر، الوصلات وغيرها من اكسسوارات الشعر لا بد أن تكون ذات جودة عالية. فتصنع المنتجات رخيصة الثمن من مواد رديئة تضر بفروة الرأس. كما تتسبب كذلك بتشابكات الشعر وتقصفه.

6- تمشيط الشعر المبلل

تمشيط الشعر المبلل من أخطر العادات التي تتبعها الكثير من الفتيات. حيث يتسبب ذلك في سحب الشعر من الجذور، مما يزيد من معدل تساقط الشعر.

7- استخدام مجفف الشعر بكثرة

استخدام مجفف الشعر بكثرة يعرض شعرك للتلف. فتتسبب الحرارة الزائدة على انتزاع الزيوت الطبيعية من الشعر، وهو ما يؤدي للجفاف الشديد. استخدمي مجفف الشعر عند الضرورة فقط، وليس بشكل مفرط.

8- نقص التغذية الصحية

تتوقف صحة وحيوية شعرك على غذاءك اليومي. مع تناول الأطعمة السريعة والوجبات الجاهزة، ينعكس ذلك على صحة شعرك. إن كنت ترغبين في شعر صحي أكثر قوة، تناولي غذاء صحي ومتوازن غني بالبروتين والعناصر الغذائية الأساسية من المعادن والفيتامينات.

نصائح للمحافظة على الشعر

استعمال الملطف قبل الشامبو

لإطالة أمد لون صبغة الشعر، وزيادة الترطيب، غلفي شعرك المبلل، وإنما غير المغسول، بطبقة من ملطف الشعر. دلكي شعرك جيداً ثم اغسليه بالشامبو واشطفيه بالماء البارد. بهذه الطريقة، يمتص شعرك الرطوبة نتيجة استعمال الملطف في البداية.

استعمال المنتجات الواقية من الحرارة

تعلمين جيداً أن المجفف الكهربائي يسلب الرطوبة من الشعر. لذا، ننصحك بتغليف شعرك بالمنتجات الواقية من الحرارة قبل الشروع في استعمال المجفف الكهربائي. واضبطي دوماً المجفف الكهربائي على العيار الوسط بحيث تكون سخونة الهواء متوسطة.

تدليل الشعر بقناع مكثف مرة كل أسبوع

يمكنك إعداد قناع منزلي مغذ للشعر بمجرد خلط بيضتين مع حبة أفوكادو مهروسة وتوزيع هذا الخليط على الشعر المبلل. عليك بعدها تغطية الشعر بقبعة الاستحمام ومن ثم لفه بمنشفة ساخنة رطبة. انتظري ساعتين إلى ثلاث ساعات، ثم اشطفي شعرك واغسليه بالشامبو كالمعتاد.

حماية الشعر من الشمس

استخدمي منتجات الشعر المشتملة على مصاف واقية من الأشعة فوق البنفسجية، أو اعتمري قبعة كبيرة إذا كان شعرك مصبوغاً أو سريع التكسر. فالشمس تجعل الشعر الضعيف أسوأ حالاً.

تشذيب الشعر كل ستة أسابيع

يمكن تشذيب أطراف الشعر أن يعيد الحياة إلى كل شعرك وذلك من خلال إزالة الأطراف الجافة والتالفة. فيصبح الشعر حينها أكثر امتلاء وحيوية.

استعمال الفرشاة المناسبة

هل تذكرين نصائح الجدات القائلة بضرورة تمشيط الشعر مئة مرة كل يوم ليبقى جميلاً؟ ثمة جزء صحيح في ذلك. فتمشيط الشعر ينقل الزيوت الطبيعية للشعر من الجذور إلى الأطراف، ويعمل بالتالي كمرطب طبيعي. يعتبر تمشيط الشعر مثالياً لتدليك فروة الرأس وتنشيط الدورة الدموية وتوفير بيئة أفضل لجذور الشعر.

الأقل أفضل في الصبغ

جربي الصبغات شبه الدائمة التي لا تحتوي أبداً على الأمونياك وهي قادرة على تغطية الشعر الأبيض بشكل مثالي. والواقع أن هذا النوع من الصبغات يتيح لك إطالة الفترة الفاصلة بين مواعيد الصبغات لأن رواسب الصبغة تكون أقل في فروة الرأس، وبالتالي لا يظهر فرق شاسع عند نمو جذور الشعر. لكن في حال وجود الكثير من الشعر الأبيض، عليك اللجوء إلى الصبغات الدائمة.

نصائح لتطويل الشعر

قص الأطراف باستمرار: قص أطراف الشعر مرة كل شهر أو مرة كل 6 أسابيع على الأقل؛وذلك لضمان توزيع التغذية على الشعر الصحي،حتى يطول الشعر المعافى فقط.

حمام الزيت الطبيعي لتغذية الشعر: يجب عمل حمام الزيت الطبيعي لشعرك مرة واحدة على الأقل كل اسبوع، وذلك لتغذية الشعر وإكسابه لمعة صحية براقة. ومن أفضل حمامات الزيوت الطبيعية التي يجب استخدامها حمام زيت الزيتون لتغذية الشعر ويمنع أيضا تساقطه، ومنها أيضاً حمام زيت الخروع وهو مفيد للشعر الضعيف والمتساقط.

قناع البيض لتقوية وتحسين بنية الشعر: يساعد البيض على تطويل الشعر بالإضافة إلى أنه يفيد كثيرا في تقوية الأظافر وإعطائهم مظهراً لامعاً؛ وذلك لاحتواء البيض البروتين وعلى نسبة كبيرة من الكبريتات والمعادن والفيتامينات الضرورية لنمو الشعر، ولتحضير قناع البيض اكسري بيضتين ، ثم ضعي البياض فقط على شعرك لتغذيته خاصة أن البياض ليس له رائحة قوية .

المشط : المشط البلاستيكي يسيء لفروة الشعر حاولي تمشيط شعرك بمشط خشبي ، واحرصي أن يكون الشعر رطبا وليس مبلول لأن تمشيط الشعر بعد الاستحمام مباشرة وهو مبلول يضره كثيرا.

تسريح الشعر: حاولي أن تتجنبي تسريح شعرك بطريقة يكون فيها مشدوداً طوال النهار والليل، واحرصي على أن تغيري تسريحة الشعر التي اعتدت عليها إن كانت تضر بشعرك بواحدة أخرى تريح الشعر، ومن أفضل التساريح الجديلة الفرنسية، والجديلة التي تكون على شكل السنبلة وهي تعطي مظهرا جميلا جدا، أو يمكنك ترك شعرك على طبيعته، أو عمل ضفيرة وهو رطب ، وبعد ذلك تفكين الضفيرة بعناية وهدوء وعندها سوف تحصلين على شعر مموج وجميل.

تمشيط الشعر: تمشيط الشعر باستخدام مشط ذو أسنان واسعة، وذلك كي لا يسبب تقصف الشعر، وابدئي بتمشيط الشعر من الأطراف، ومن ثم ابدئي من فروة الرأس إلى الأسفل لفك تشابك الشعر. يفضل تمشيط فروة الرأس مرتين يومياً لتنشيط الدورة الدموية بالإضافة إلى ذلك يساعد على التخلص من القشرة.