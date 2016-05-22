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بلاغ لنيابة أمن الدولة يتهم قناة CNN ببث أخبار كاذبة حول الطائرة المنكوبة

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بلاغ لنيابة أمن الدولة يتهم قناة CNN ببث أخبار كاذبة حول الطائرة المنكوبة بلاغ لنيابة أمن الدولة يتهم قناة CNN ببث أخبار كاذبة حول الطائرة المنكوبة
تقدم سمير صبرى المحامى ، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا، ضد قناة "سى إن إن" الأميركية ، يتهمها فيه ببث أخبار كاذبة، حول حادث الطائرة المصرية المنكوبة.

ونوه البلاغ الى أن قناة "سى إن إن" الأمريكية خرجت بتقريرها حول الحادث المأساوى، لتحميل اللوم والمسئولية عن حادث سقوط طائرة مصر للطيران، وكان آخر هذه الإيحاءات تلميحاتها حول احتمالية رغبة قائد الطائرة فى الانتحار، وعقب هذا التصريح الذى لا يبعث عن الاحترام سيطرت حالة من الغضب الشديد على المجتمع المصرى.

وأضاف البلاغ أن القناة تنفذ أجندة خاصة بها لتدمير مصر، وأن القناة ذاتها لم تشكك في إجراءات الأمن بمطار شارل ديجول الفرنسى مثلما أسرعت فى إلقاء اللوم على مصر عقب حادث سقوط الطائرة الروسية.

وأوضح البلاغ أن التصريح والتلميح الصادر من قناة "سى إن إن"، المبلغ ضدها قد أدخل الفزع والرعب على المجتمع المصرى بأكمله، بخلاف تشهيرها بسمعة قائد الطائرة الذى لقى حتفه.

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مصر 365

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